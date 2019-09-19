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Hırvatistan'da emeklilik yaşı 65'te kaldı

Ülkede 67'ye yükseltilmek istenen emeklilik yaşına karşı toplanan imzalarla, düzenleme geri çekildi.

İHA | 19.09.2019 - 13:41..
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Hırvatistan'da emeklilik yaşı 65'te kaldı

Hırvatistan’da emeklilik yaşının 65’ten 67’ye çıkarılmasının ardından, emeklilik yaşının yeniden 65’e düşürülmesi için ülke genelinde protestolar ve imza kampanyası başlatılmıştı.

700 BİN İMZANIN ARDINDAN GERİ ADIM GELDİ

Hırvatistan yasalarına göre seçmen sayısının en az yüzde 10’undan (yaklaşık 370 bin kişi) imza toplanması durumunda hükümetin referandumu düzenlemek zorunda kalması amaçlanan imza kampanyasına, 700 bin kişi imza attı. İmza kampanyasının kısa sürede geniş kitlelere yayılmasının ardından hükümetten, geri adım geldi.

Hırvatistan'da emeklilik yaşı 65'te kaldı

Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic

"VATANDAŞLARIMIZI DİNLEDİĞİMİZİ GÖSTERDİK"

Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic, konuya ilişkin açıklamasında halkın isteğine kulak verilmesi gerektiğini ifade ederek, emeklilik yaşının yeniden 65’e düşürüleceğini belirtti. Plenkovic, “Böylece, vatandaşlarımızın bize söylediklerini dinlediğimizi göstermiş olacağız.Bununla vatandaşlarımızın bize söylediklerini dinlediğimizi gösteriyoruz. Bununla birlikte vatandaşlarımızdan bazıları 65 yaşından sonra da çalışmaya devam etmek istiyor ve biz de revize edilmiş bir yasa önergesi ile bunu mümkün kılacağız.” dedi.

Geçtiğimiz aralık ayında parlamentoda, emeklilik yaşının 65’ten 67’ye yükseltilmesi kabul edilmişti.

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