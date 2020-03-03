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HİSAR, ilk siftahı Bahar Kalkanı'nda yapacak

Türkiye'nin yerli hava savunma sistemi olan HİSAR, Bahar Kalkanı Harekatı ile sahaya iniyor.

Haber Merkezi | 03.03.2020 - 11:50..
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İdlib'de Rusya destekli Esad rejiminin hava saldırısı sonrası 34 askerimiz şehit olmuştu.

Türkiye bu hain saldırı sonrası, İdlib'de Esad'a karşı Bahar Kalkanı Harekatı'nı başlattı.

HİSAR SAHAYA İNİYOR

Türkiye'nin kararlılığı ve savunma sanayisinde her geçen gün kendine yetebilir hale gelmesi, dış tehditleri boşa çıkarıyor.

HİSAR, ilk siftahı Bahar Kalkanı'nda yapacak

Yerli SİHA ve İHA'larımızla Esad'a ve terör örgütlerine karşı ağır darbeler indirilmişti.

Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında da Türkiye'nin bir diğer yerli üretimi olan hava savunma sistemlerinden HİSAR, ilk defa sahaya iniyor.

Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir bir hafta içerisinde Suriye sınırına yerli hava savunma sistemi HİSAR'ın kurulacağını söyledi.

HİSAR, ilk siftahı Bahar Kalkanı'nda yapacak

HİSAR’IN ÖZELLİKLERİ

HİSAR ailesinin, alçak irtifa hava savunma füze sistemi olan HİSAR-A, 15 kilometre menzile ve 5 kilometre irtifaya sahip.

Hareket halindeki birliklerin hava savunmasını sağlamak amacıyla hava tehditlerinin alçak irtifada etkisiz hale getirilmesi görevini yerine getirecek HİSAR-A, Kundağı Motorlu Otonom Alçak İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi, Füze Fırlatma Sistemi (FFS), Alçak İrtifa Füzesi ve Füze Taşıma ve Yükleme Sisteminden oluşuyor.

Hisar-A füze savunma sistemi testi geçti


Hedef tespit, teşhis ve takip özellikleri bulunan HİSAR-A ayrıca, dost düşman tanıma sistemi (IFF), çoklu angajman ve ardışık ateşleme, takım halinde görev yapabilme ve komuta kontrol, üst komuta kontrol unsurları koordinasyonunda görev yapabilme, gece/gündüz ve kötü hava koşullarında görev yapabilme, konumlama ve yön bulma sistemi, zırhlı mekanize birlikler ile hareket kabiliyeti nükleer, biyolojik ve kimyasal koruma, balistik koruma özelliklerine de sahip.

Mart 2019'da, HİSAR-A, füze fırlatma sistemi üzerinden ilk defa dik olarak yapılan atışta, yüksek hızlı hedef uçağa karşı yüzde 100 başarı sağlanmıştı.

HİSAR-A'nın füze fırlatma sistemi üzerinden ilk defa dik olarak gerçekleştirilen atışta, füzenin ilk hedefe yönlenmesi, radar bilgisiyle ara safha güdüm, arayıcı başlıkla hedef tespiti, takibi ve hedefe ulaşma yeteneklerinde başarı sağlanmıştı. Akabinde yapılan angajman değişikliğiyle füze havadaki ikinci hedefe yönlendirilerek aynı başarı tekrar edilmişti.

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