HİSAR nedir

Hava savunma sistemi grubu içerisinde; alçak irtifa hava savunma füzesi sistemi HİSAR-A , orta irtifa hava savunma füzesi sistemi HİSAR-O ve uzun menzilli hava ve füze savunma sistemi HİSAR-U yer alır. Sistemler, Aselsan ve Roketsan liderliğinde 2007'den itibaren geliştirilmektedir.

18 ŞİRKET YANIT VERDİ

18 Nisan 2007'de Savunma Sanayii Başkanlığı, Türkiye'nin Alçak İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi (T-LALADMIS) ihtiyacına yönelik başlatılan programda yerli ve yabancı savunma sanayii şirketlerine teklif çağrısında bulunur. Çağrıya, toplamda 18 şirket yanıt verir.

PROJE MALİYETLERİ

28 Eylül 2008'de de 18 adet sistemin, 27 ek sistem alma seçeneği ile doğrudan temini için SSM ikinci bir teklif çağrısı gerçekleştirir. Tekliflerin değerlendirilmesi sonucu, 20 Haziran 2011'de ana yüklenici ASELSAN ve ana-alt yüklenici ROKETSAN olmak üzere proje ihalesi neticelendirilir. Savaş başlığı ve batarya geliştirilmesi için TÜBİTAK-SAGE ve veri bağlantıları çalışması için METEKSAN alt yükleniciler olarak belirlenir. Proje maliyetleri; alçak-irtifa sistemi için 314.9 milyon euro, orta-irtifa sistemi için 241.4 milyon euro olarak değerlendirilmiştir.

HİSAR-A

Hisar-A, FNSS ACV-30 aracı şasisine montelenmiş dört dikey Hisar-A lançerinden ve füzelerinden oluşur. Araçlı Hisar-A sistemine, bağımsız bir sistem olabilmesi için, bir hava gözetleme radarı ve bir elektro-optik/kızılötesi (EO/IR) sistemi montelenmiştir.

Minimum menzil: 2 km

Maksimum menzil: 16 km

Minimum irtifa: 30 metre

Maksimum irtifa: 5 km

HİSAR-O

HİSAR-O, Mercedes Zetros şasisine monte edilmiş dikey bir lançerden oluşur.

Minimum menzil: 3 km

Maksimum menzil: 25+ km

Minimum irtifa: 50 metre

Maksimum irtifa: 15 km

HİSAR-U

HİSAR-U; Siper, 8x8 Man aracı ile taşınacaktır. Geliştirilmesi devam etmektedir.

Minimum menzil: 30 km

Maksimum menzil:150+ km

Minimum irtifa: 100 metre

Maksimum irtifa: 20 km

HİSAR-A hava savunma füzesi hededefi vurdu VİDEO