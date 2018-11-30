taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.1697
Euro
5.879
Altın
1221.24
Borsa
94603.15
Gram Altın
203.127

Hisse-i Şayia adlı oyun seyircilerle buluşacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, Hisse-i Şayia adlı oyunuyla Pendik seyircisinin karşısına çıkıyor.

Haber Merkezi | 30.11.2018 - 14:46..
  1. Haberler
  2. Kültür Sanat

Oyun, 1 Aralık 2018 Cumartesi günü saat 20.00’de Pendik Atatürk Kültür Merkezi’nde sahnelenecek.

KONUSU

Meşrutiyet dönemi tiyatrosunun öncü ismi İbnürrefik Ahmet Sekizinci'nin oyunu olan Hisse-i Şayia; ayrıldıktan sonra da didişmeye devam eden ve biricik kızlarını bir türlü paylaşamayan karı kocanın bitip tükenmek bilmeyen kavgalarını konu alıyor.

Hisse-i Şayia adlı oyun seyircilerle buluşacak

TATLI SERT KAVGALAR

Şiddetli geçimsizlikle boşanıp yıllarca birbirinden ayrı kalan, her karşılaşmada ezeli-ebedi kavgalarını tekrarlayan, birbirlerine dava üstüne dava açan, gülünç duruma düşseler de bu didişmeden adeta zevk alan fakat aslında her şeye rağmen birbirini seven karı kocanın ve onların arasında kalan genç kızın öyküsü eğlenceli bir üslupla aktarılıyor.

Hisse-i Şayia adlı oyun seyircilerle buluşacak

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Yalova'da deprem

Yalova'da deprem

241
Başkan Erdoğan'la tanışmak isteyen Arjantinli kadın

Başkan Erdoğan'la tanışmak isteyen Arjantinli kadın

68
2019'da zam oranları belli oldu

2019'da zam oranları belli oldu

451
Şenol Güneş: İyi niyetli olunca Allah da yardım ediyor

Şenol Güneş: İyi niyetli olunca Allah da yardım ediyor

51
TSK’da Ardışık Arama Sistemi kullanan 300 kişi bulundu

TSK’da Ardışık Arama Sistemi kullanan 300 kişi bulundu

31
Hatay Belediye Başkanı Suriyelilerin gitmesini istiyor

Hatay Belediye Başkanı Suriyelilerin gitmesini istiyor

390
Bolu Dağı'nda kar

Bolu Dağı'nda kar

7
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir