Hitit heykelini satmaya çalışanlara suçüstü

İstanbul'da bir araçta maske takmayan kişi, polisi görünce poşetle yüzünü kapatırken, ekipler sosyal mesafe kuralına uyulmadığı için araç sürüsücüne bin lira idari para cezası kesti.

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Borsa İstanbul güne yükselişle başladı

Koronavirüsün tüm dünya borsalarının üzerinde olumsuz rüzgarlar estirdiğini biliyoruz. Borsa İstanbul'dan gelen veriler de bu nedenle ilgi odağımızda.