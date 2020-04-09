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Hitit heykelini satmaya çalışanlara suçüstü

Elazığ'da Hitit dönemine ait heykeli satmak isteyen kişiler, jandarma engeline takıldı.

AA |
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Hitit heykelini satmaya çalışanlara suçüstü

Elazığ'da Hitit dönemine ait heykeli satmaya çalışan 2 kişi alıcı gibi davranan jandarma ekibi tarafından suçüstü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Y.N. ve T.Ş'nin ellerinde bulundurdukları Hitit dönemine ait heykeli satmak için müşteri aradıkları bilgisine ulaştı.

JANDARMAYA TAKILDILAR

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, irtibat kurdukları 2 şüpheliyle alıcı gibi davranarak buluştu.

Y.N. ve T.Ş. jandarma personeline tarihi heykeli satmaya çalışırken yakalandı. Ele geçirilen heykel Elazığ Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi. Zanlılar, gözaltına alındı.

Hitit heykelini satmaya çalışanlara suçüstü

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