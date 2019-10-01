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Hitit şehri Samuha gün yüzüne çıkıyor

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde bulunan ve eski adı 'Samuha' olan 3 bin 800 yıllık Hitit şehri Kayalıpınar'da, 2005 yılında başlatılan kazı çalışmaları sürüyor.

DHA | 01.10.2019 - 23:20..
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Kent merkezine 47 kilometre mesafede bulunan Kayalıpınar yerleşim yerinde, 2005 yılında başlatılan kazı çalışmaları sürüyor. Almanya Marburg Philipps Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Vuslat Müller Karpe başkanlığında yürütülen kazı çalışmalarında, bugüne kadar Hitit krallarına, prenslere ve memurlara ait çok sayıda mühür bulundu.

'Hitit şehri'nde kazı çalışmaları sürüyor

2014 YILINDA BULUNAN TABLET İLE KEŞFEDİLDİ

2014 yılında kazıda bulunan çivi yazılı tablet sayesinde de Kayalıpınar'ın Hitit kenti 'Samuha' olduğu anlaşıldı. Hitit büyük krallarının, ülkeyi yönettiği merkezlerden biri olarak kabul edilen Samuha'daki çalışmalarda çıkarılan eserlerin çoğunluğu Sivas Etnografya Müzesi'nde sergileniyor.

Hitit şehri Samuha gün yüzüne çıkıyor

Sivas Valisi Salih Ayhan, Kayalıpınar'ı ziyaret ederek, kazı çalışmalarının devam ettiği alanda incelemelerde bulundu. Kazı Başkanı Doç. Dr. Vuslat Müller Karpe'den bilgi aldı.

Hitit şehri Samuha gün yüzüne çıkıyor

"SİVAS'TA BAŞKA HİTİT MERKEZLERİ DE VAR"

Sivas'ta çok önemli Hitit merkezleri olduğunu, bu merkezleri yazılı belgelerden tanıdıklarını söyleyen Karpe, "Sivas'ta başka çok önemli Hitit merkezleri var, yazılı belgelerden tanıyoruz. Nerede olduğunu da tahmin ediyoruz ama hiç kazılmadı. Burada en az 6 tane tapınak var" dedi.

Hitit şehri Samuha gün yüzüne çıkıyor

Hitit şehri Samuha gün yüzüne çıkıyor

Hitit şehri Samuha gün yüzüne çıkıyor

Hitit şehri Samuha gün yüzüne çıkıyor

Hitit şehri Samuha gün yüzüne çıkıyor

Hitit şehri Samuha gün yüzüne çıkıyor

Hitit şehri Samuha gün yüzüne çıkıyor

Hitit şehri Samuha gün yüzüne çıkıyor

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