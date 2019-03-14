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Hitler'den hala emekli maaşı alan 15 İsveçli var

İsveç'te, 15 eski Nazi işbirlikçisine Adolf Hitler tarafından bağlanan ömürlük maaşın ödenmeye devam ettiği ortaya çıktı.

DHA | 14.03.2019 - 09:47..
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Eski Almanya Şansölyesi Adolf Hitler, kendisine sadık ve itaatkâr olan askerlere ek bir emekli maaşı sözü vermişti.

Daha önce de Belçikalı ve Hollandalı kişileri de  maaşa bağladığını bildiğimiz Hitler'in, Nazi ordusunda savaşırken yaralanan 15 kişiye, kendisi tarafından imzalanan kararname gereğince malul maaşı bağladığı bilgisine ulaşıldı.

NAZİ GİBİ SAVAŞANA MAAŞ SÖZÜ

Söz konusu kişilerin “sadakat ve itaat” adlı emekli maaşını almaya devam ettiği ortaya çıktı. İsveç basınında yer alan habere göre, o dönemde aralarında 200 İsveç vatandaşının da bulunduğu binlerce kişi, Hitler’e bağlılıklarını ilan ettiği için Alman vatandaşları ile aynı koşullarda ömür boyu aylık almaya hak kazanmıştı.

HALA HER AY HİTLER MAAŞI ALIYORLAR

Hitler maaşı alan 15 kişinin hala İsveç'te yaşadığı ve 1.500 İsveç kronu ile 15 bin kron arasında her ay maaş aldığı kaydedildi.
Alman yetkililerin ise konu hakkında açıklama yapmaktan kaçındıkları ifade edildi.

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