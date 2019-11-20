Hitler'in doğup büyüdüğü ev karakol olacak

Avusturyalı yetkililer, yeni bir karar aldı.

POLİS KARAKOLUNA DÖNÜŞTÜRÜLECEK

Avusturya-Almanya sınırına yakın bir kasaba olan Braunau am Inn’da bulunan Nazi lideri Adolf Hitler’in dünyaya geldiği evin, polis karakoluna dönüştürüleceğini açıklandı.

Avusturya’nın İçişleri Bakanı Wolfgang Peschorn, evin Neo-Nazi gruplarca kutsallaştırılmasının nasıl önlenebileceği konusunda yıllardır tartışmaların sürdüğünü, en sonunda karakola dönüştürülmesi kararı alındığını belirtti.

"NET BİR SİNYAL VERİLMELİDİR"

Binanın gelecekte polis tarafından kullanılmasının verdiği mesajı değerlendiren Peschorn, "Bina, Nasyonal Sosyalizm anısını asla uyandırmayacağına dair net bir sinyal vermelidir." şeklinde konuştu.

UYGUN TASARIM SEÇİLECEK

İçişleri Bakanlığı, bu ay içerisinde binanın yeniden tasarımı için mimarların davet edileceğini, düzenlenen yarışmayla jüri tarafından en uygun tasarımın seçileceğini belirtti.

BİNA ÖNÜNDE MİTİNG

Hitler, binada kısa bir süre geçirmesine rağmen dünyadaki Nazi sempatizanlarını burada bir araya getiriyor. Nazi sempatizanları her yıl buraya gelerek, Hitler'in doğum gününde binanın önünde bir miting düzenliyor.