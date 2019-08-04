taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.5555
Euro
6.1732
Altın
1440.84
Borsa
99679.44
Gram Altın
257.43

Hız limitini aşan sürücü polise sitem etti

Düzce'de 50 kilometre azami hız öngörülen yolda 120 kilometre hız yapan şahıs, bir de “Bu arabaya niye hız 250 kilometre yaptılar o zaman. Sokmayın ülkeye.” diyerek dert yandı.

İHA | 04.08.2019 - 10:22..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Düzce’de trafik kazaların önüne geçebilmek için D-100 ve D-655 karayolu üzerinde 3 noktada aynı anda radar denetimi yapıldı.

120 KM HIZLA GİRDİ

Hız sınırına uymayan sürücülere ise trafik ekiplerince 235 ila bin 240 bin lira arasında cezai işlem uyguladı. Lüks bir otomobille 50 ile gidilmesi gereken yolda 120 kilometre hız ile radara giren bir sürücü de ceza yedi.

Düzce'de hız limitini aşan sürücü polise sitem etti ViDEO

"ÜLKEYE SOKMAYIN"

Şahsın savunması ise pes dedirtti. Sürücü, “Bu arabaya niye 250 kilometre yapmışlar. Sokmayın o zaman ülkeye.” diyerek kendini savundu.

Hız limitini aşan sürücü polise sitem etti

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Yanarak ölen oğlunu ve kardeşini gözyaşlarıyla defnetti

Yanarak ölen oğlunu ve kardeşini gözyaşlarıyla defnetti

82
Yusuf Yazıcı'dan Trabzonspor'a veda mesajı

Yusuf Yazıcı'dan Trabzonspor'a veda mesajı

62
Turizm Bakanı: 9 günlük bayram tatiline gerek kalmadı

Turizm Bakanı: 9 günlük bayram tatiline gerek kalmadı

107
Esma Esad: Allah'a şükür meme kanserini yendim

Esma Esad: Allah'a şükür meme kanserini yendim

63
Emre Mor ilk maçına çıktı

Emre Mor ilk maçına çıktı

45
Falcao: Kariyerim için çok önemli teklifler aldım

Falcao: Kariyerim için çok önemli teklifler aldım

17
İsrailli büyükelçi, kendi ülkesinde ırkçılık mağduru

İsrailli büyükelçi, kendi ülkesinde ırkçılık mağduru

14
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir