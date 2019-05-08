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Hız sınırını geçen güvercin Almanya'da mizah konusu

Alman yetkililer, Bocholt şehrinde 45 km/h ile uçarak 30km/h olan hız sınırını aşan bir güvercinin, güvenlik kamerasına yakalandığını duyurdu.

AA | 08.05.2019 - 15:11..
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Almanya'nın batısında yer alan Bocholt şehrinde, hız sınırını aşarken güvenlik kamerasına takılan bir güvercinin fotoğrafı viral oldu.

Şehrin Facebook hesabına gönderilen paylaşımda, "Ceza ücretini ne zaman öder bilemiyoruz." denildi.

Facebook hesabından yapılan esprili paylaşımda kuşun, yayaları ve araçları tehlikeye sokabilecek hızda uçtuğu belirtildi.

Hız sınırını geçen güvercin Almanya'da mizah konusu

25 EURO CEZA ALDI

"25 euro olan ceza ücretini ne zaman ödeyebilir bilmiyoruz." denilen paylaşımda, kuşun gerekli dersi alması ve hızını düşürmesi gerektiği söylendi. 
Facebook'taki kuş fotoğrafının, birçok kullanıcı tarafından paylaşıldığı ve espirli yorumlar aldığı görüldü.

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