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Hız treninde düşen telefonu havada kaptı

İspanya'da bulunan lunaparktaki hız treninde bir yolcunun elinden düşürdüğü telefonu, bir başka yolcu havada yakaladı. O anlar ise trenin üzerindeki bir kamera tarafından görüntülendi.

DHA | 05.09.2019 - 15:56..
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İlginç olay İspanya'da PortAventura Park'ta bulunan 'Shambhala' treninde yaşandı.

HAVADA KAPTI

Kız arkadaşı ile hız trenine binen Samuel Kempf isimli adam, trenin aşırı süratle ilerlediği sırada, ön taraftaki yolculardan birinin elinden düşürdüğü telefonu fark ederek, hızlı bir hamleyle havada kaptı.

TELEFON SAHİBİ İNANAMADI

Telefonu kız arkadaşına göstererek sevinç yaşayan adam, trenin durmasının ardından telefonu sahibine teslim etti. Telefon sahibinin inanamadığını söyleyen adam, "İnanamadı, büyük bir sevinç yaşadı, bana sarıldı." dedi.

Hız treninde düşen telefonu havada yakaladı İZLE

PROFESYONEL SPORCU ÇIKTI

Profesyonel sporcu olan Samuel Kempf'ın İspanya'da düzenlenen Fistball Dünya Şampiyonası'nda ülkesi olan Yeni Zelanda'yı temsil ettiği belirtildi.

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