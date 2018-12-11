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Hizbullah'a terörist dedi tepki topladı

İtalya Başbakan Yardımcısı'nın, Hizbullah için "Terörist" ifadesi kullanmasını ülkesinin Savunma Bakanlığı, "Endişe verici ve mahcup edici" olarak nitelendirdi.

AA | 11.12.2018 - 22:51..
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İsrail'i ziyaret eden İtalya Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini'nin Hizbullah için "Terörist" ifadesi kullanmasına ülkesinin Savunma Bakanlığı'ndan tepki geldi.

İLK KEZ İSRAİL'E GİTTİ

İtalya'da, hükümet ortağı aşırı sağ görüşlü Lig partisinin lideri Salvini, bakan olarak ilk kez İsrail'e ziyarette bulundu.

İsrail askerleri tarafından, Lübnan sınırında Hizbullah'ın kazdığı ileri sürülen tünellerden birini gezen Salvini, Twitter'daki paylaşımında Hizbullah için "İslamcı teröristler" ifadesi kullanınca kendi ülkesinin Savunma Bakanlığı tarafından eleştirildi.

Hizbullah'a terörist dedi tepki topladı

"BUNLAR ENDİŞE VERİCİ SÖZLER"

İtalyan basınına yansıyan haberlerde, Savunma Bakanlığı kaynaklarının "Hiçbir polemik yaratmak istemiyoruz ama bu tip açıklamalar UNIFIL misyonu kapsamında ülkenin güneyinde görev yapan adamlarımızı zora sokuyor. Bunlar endişe verici ve mahcup eden kelimeler çünkü biz tarafsızız. Bizim buradaki rolümüz İsrail'e ve Lübnan halkına yakındır. Bu, bölgede her zaman böyle tanınmıştır." ifadeleri yer aldı.

Salvini ise konuyla ilgili çıkan haberlerden sonra Tel Aviv'de düzenlediği basın toplantısında, sözlerinin arkasında olduğunu belirterek, "Eğer yerin on metre altında İsrail topraklarında sınırı geçen tünel kazıyorlarsa, bunu alışverişe gitmek için yaptıklarını düşünmüyorum." diye konuştu.

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