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Hızını alamayan sürücü, aracıyla evin bahçesine düştü

Denizli'de sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, bir evin bahçesine düştü.

İHA | 30.03.2020 - 05:10..
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Merkezefendi ilçesi Gerzele Mahallesi Gerzele Caddesi üzerinde, 20 ZK 170 plakalı otomobilin henüz belirlenemeyen sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Hızını alamayan sürücü, aracıyla evin bahçesine düştü

İSTİNAT DUVARINDAN BAHÇEYE DÜŞTÜ

Süratli olduğu öğrenilen otomobil bir evin istinat duvarının üzerinden geçerek bahçeye düştü. Evin bahçesine uçan otomobilin sürücüsünün imdat seslerini duyarak dışarıya çıkan çevredeki vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu.

Hızını alamayan sürücü, aracıyla evin bahçesine düştü

SÜRÜCÜ YARALANDI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Hızını alamayan sürücü, aracıyla evin bahçesine düştü

"BAKTIM ARABA TERS GELMİŞ"

Kaza yerine gelen vinç yardımıyla evin bahçesine düşen otomobil çıkartıldı. Ev sahibi Ali Rıza Yeniyol, “Televizyon izliyordum, bir gürültü oldu ve çıktım baktım araba ters gelmiş. Ben görmedim, sadece bir bayan bağırıyordu ondan sonra ambulans geldi, aldı gitti. Başka bir şey görmedim” dedi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Hızını alamayan sürücü, aracıyla evin bahçesine düştü

Hızını alamayan sürücü, aracıyla evin bahçesine düştü

Hızını alamayan sürücü, aracıyla evin bahçesine düştü

Hızını alamayan sürücü, aracıyla evin bahçesine düştü

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