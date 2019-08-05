Hızla gelen araç bisikletliye çarptı

İzmir'in Menemen ilçesi Uğur Mumcu Mahallesi'nde Muhammet Seyit Çevik'e, bisikleti ile yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada arkasından gelen M.F.K. yönetimindeki 35 GB 9028 plakalı otomobil çarptı.

BİSİKLETLİ YOLA SAVRULDU, OTOMOBİL AĞAÇA ÇARPTI

Çarpmanın şiddetiyle Çevik yola savrulurken, otomobil ise yol kenarındaki ağaca çarparak durabildi. Kazada bisiklet ve otomobil sürücüsü yaralandı.

Menemen'de otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü yaralandı İZLE

YARALILARIN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Kazayı gören çevredekiler yardıma koşarak durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Muhammet Seyit Çevik ile M.F.K.'yı Menemen Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. İki yaralının hastanede tedavisi sürerken, polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Polis, kazayı kaydeden güvenlik kamera kayıtlarını da detaylı bir şekilde inceliyor.