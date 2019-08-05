taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.5804
Euro
6.212
Altın
1458.41
Borsa
99679.44
Gram Altın
261.69

Hızla gelen araç bisikletliye çarptı

İzmir'de, bisikleti ile yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişiye, otomobil çarptı. O anlar ise bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA | 05.08.2019 - 09:30..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

İzmir'in Menemen ilçesi Uğur Mumcu Mahallesi'nde Muhammet Seyit Çevik'e, bisikleti ile yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada arkasından gelen M.F.K. yönetimindeki 35 GB 9028 plakalı otomobil çarptı.

BİSİKLETLİ YOLA SAVRULDU, OTOMOBİL AĞAÇA ÇARPTI

Çarpmanın şiddetiyle Çevik yola savrulurken, otomobil ise yol kenarındaki ağaca çarparak durabildi. Kazada bisiklet ve otomobil sürücüsü yaralandı.

Menemen'de otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü yaralandı İZLE

YARALILARIN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Kazayı gören çevredekiler yardıma koşarak durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Muhammet Seyit Çevik ile M.F.K.'yı Menemen Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. İki yaralının hastanede tedavisi sürerken, polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Polis, kazayı kaydeden güvenlik kamera kayıtlarını da detaylı bir şekilde inceliyor.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Sigara zamlarından sonra esnaf rafları boşalttı

Sigara zamlarından sonra esnaf rafları boşalttı

233
Yusuf Yazıcı, Fransa’ya coşkuyla uğurlandı

Yusuf Yazıcı, Fransa’ya coşkuyla uğurlandı

61
Türkoğlu: Türkiye hakem yüzünden 2. oldu

Türkoğlu: Türkiye hakem yüzünden 2. oldu

17
Malatya'da iki otomobil, çiftlikten kaçan atlara çarptı

Malatya'da iki otomobil, çiftlikten kaçan atlara çarptı

21
Türkiye'ye gelen yabancı göçmenler için uyum rehberi

Türkiye'ye gelen yabancı göçmenler için uyum rehberi

162
Malatya'da polisten kaçan şüpheliler yakalandı

Malatya'da polisten kaçan şüpheliler yakalandı

8
YPG'li teröristler El Bab'a sızmaya çalıştı

YPG'li teröristler El Bab'a sızmaya çalıştı

25
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir