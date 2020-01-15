Hızlı ekonomi: Dijital hizmetlerde tutku devri

Yenilikçi bir vizyona sahip freelancer çalışanlar her geçen gün hızlanan tutku ekonomisi sistemi sayesinde hizmet pazarı haline gelen online platformlarda, özellikle de pazarlama ve satış hizmetleri üzerinde daha yetkin hale geldikçe; birtakım platformların bünyesinde de kendi şirketlerinde gibi çalışabilecekler!

Dünyanın dört bir yanında freelance çalışma ortamları her geçen gün genişlemektedir. Özellikle geçtiğimiz yıllarda oyunun kurallarını temelden değiştiren Airbnb ve Uber gibi hizmet modelleri ile birlikte güçlenen yıkıcı (disruptive) modeller sonucunda, hizmet ve çözüm sunan bireylerin rakiplerinden ayrışmaları ve kendilerine özel girişimci taraflarını pazarlayabilmeleri gün geçtikçe zorlaşıyor. İşte tam da bu eksiklikten yola çıkan SaaS (Software as a Service) modelleri, çok yakın zaman içinde isimlerini çok daha sık duymaya başlayacağımız sistemler arasındadır.

Yetenekli freelancer çalışanlar dinamik hizmet satışı yapabildikleri ortamlar yardımıyla hem müşterilerine çok daha kolay ulaşabilecek, hem de kendilerini ve hizmetlerini diledikleri şekilde pazarlayabilecekler. Bu eğilimi çok önceden fark eden kimi girişimciler, birtakım girişimlere yeşil ışık yakmaya başladılar bile. Güçlü bir örnek olarak Udemy: komisyondan dahi vazgeçtiği birçok durumu şimdiden kabullenerek, hali hazırdaki müşterilerini de platforma getiren bazı girişimcilerden sadece ödeme ücreti komisyonu alabiliyor. Kendi müşteri kitlesini birtakım sosyal medya araçlarını kullanarak yönetebilen bu girişimciler, aracı komisyonlarını bir gider kalemi olmaktan çıkartan bu platforma müşterilerini yönlendirerek daha yüksek gelir sağlamayı hedefliyor. Genelde tutkulu bir kitleyle yola çıkan bu niş uzmanlar, takipçi kitlelerini ve kendilerini daya iyi şartlar altında alım-satım yapabildikleri bu platformlar üzerinde çalışmayı sürdürüyorlar.

Uzmandan Yana Freelance İş Platformlarında Yeni Model

Büyük hareketlerin izinde olan başka bir platform örneği ise Shopify olarak verilebilir. Herhangi bir freelance çalışanın bu e-ticaret sistemi üzerinden girişimlerini hızlıca filizlendirmeleri, yine bu sistem tarafından sunulan ve hizmetin başından sonuna her küçük detayı kolaylaştırma eğiliminde olan yenilikçi araçlarla birlikte git gide daha verimli hale geliyor. Birçok farklı sistem ile sayısız API bağlantısı kurulmasını destekleyen esnek dijital altyapı, bu tarz sistemlerin rakiplerinin önlerine geçme ihtimallerini büyük oranda güçlendiriyor. Buna tarz girişimlerle genel olarak kullanıcılarının sahip ciroları üzerinden ölçülen bir büyüme yakalanması hedefleniyor. Daha büyük ölçülerde hatta yer yer global pazarlarda işlem yapan bireyler sıklıkla, Shopify emsali yapıları organik büyümelerinde bir kilometre taşı olarak görüyor.

SaaS olarak da telaffuz edilen hizmet odaklı altyapılara hızla geçtiğinin müjdesini paylaşan Protranslate kurucu ortağı ve genel müdürü Kerem Kalkancı’nın şöyle bir ilgili söylemi bulunuyor: "Önceden 'alaylı' denen ama tutku ve yeteneğiyle fark yaratan tüm yazılımcılar, freelance illüstratörler, UI/UX geliştiricileri ve profesyonel çevirmenlerin tümü, bu tip güncel platformlar yardımıyla oldukça dişli girişimcilere dönüşebiliyor. Geçmişte şart koşulan diploma önkoşulu gibi birçok anlayışa karşı çıkan bu pazar alanları, Yıkıcı manevralarıyla hizmet pazarlarında herkesin daha adil şartlar altında yarıştığı bir alan oluşturuyor. Protranslate Online Tercüme Hizmetleri olarak bu fikir temelinde hareket ederek hizmet sağlayıcılarının sahip oldukları diplomalardan ziyade, girdikleri özelleştirilmiş sınavlarda gösterdikleri somut başarıları hesaba katıyoruz. Böylece işini iyi yapan bu insanların Protranslate çatısı altında hizmet sunmalarını destekliyor, eşzamanlı olarak da bireysel girişimcilik adımlarını özgürce atabilmelerini desteklemiş oluyoruz."

SaaS olarak da telaffuz edilen hizmet odaklı altyapılara hızla geçtiğinin müjdesini paylaşan Protranslate kurucu ortağı ve genel müdürü Kerem Kalkancı’nın şöyle bir ilgili söylemi bulunuyor: "Önceden 'alaylı' denen ama tutku ve yeteneğiyle fark yaratan tüm yazılımcılar, freelance illüstratörler, UI/UX geliştiricileri ve profesyonel çevirmenlerin tümü, bu tip güncel platformlar yardımıyla oldukça dişli girişimcilere dönüşebiliyor. Geçmişte şart koşulan diploma önkoşulu gibi birçok anlayışa karşı çıkan bu pazar alanları, Yıkıcı manevralarıyla hizmet pazarlarında herkesin daha adil şartlar altında yarıştığı bir alan oluşturuyor. Protranslate Online Tercüme Hizmetleri olarak bu fikir temelinde hareket ederek hizmet sağlayıcılarının sahip oldukları diplomalardan ziyade, girdikleri özelleştirilmiş sınavlarda gösterdikleri somut başarıları hesaba katıyoruz. Böylece işini iyi yapan bu insanların Protranslate çatısı altında hizmet sunmalarını destekliyor, eşzamanlı olarak da bireysel girişimcilik adımlarını özgürce atabilmelerini desteklemiş oluyoruz."

Bu Esnek ve Modern Girişim Modeli; Hangi Açılardan Diğerlerinden Farklı?

Bu şartlar altında Uber veya Protranslate tipi hizmet platformlarında emek gösteren freelance çalışanlar, çeşitli hizmet Pazar alanları arasından nasıl sıyrılıyor? Düşüncelerini ve vizyonunu bu konu üzerinde de paylaşan Kalkancı: “Daha atik, girişimci vizyon sahibi ve hizmet spektrumu geniş freelancer kişilerin; yaptıkları işlerle birlikte kendilerini de geliştirmelerini teşvik eden bir ortam sunmak oldukça önemli. Bu sebeple bu kişilerin çalışma şartlarında “kendi işlerini” yaptıklarına dair bir hissiyat sağlanabildiğinde, buna izin veren platformlara olan sadakatin güvenilir biçimde artmasını bekleyebiliyoruz.” şeklinde ekliyor.

Sayın Kalkancı, Upwork ve Uber gibi önde gelen bireysel hizmet pazarı platformlarının uzun vadedeki geleceklerine dair ise şu şekilde bir açıklama yapıyor: “Bu platformlar hepimizin yaşantılarına dokunmaya devam edecek. Üstelik artık gelen her yeni nesille birlikte, her zamana ait gençlerin müşteri memnuniyeti anlayışları, satış mekanikleri ve pazarlama yöntemleriyle; modern imkanlar ve araçlarla donatılmış bu yepyeni ortamlar sayesinde tanışacağız. Bu şekilde sadece hizmet sunmanın ötesine geçerek “başarıyı” hedefleyen birçok girişimcinin, yarıştığı rakiplerinden büyük bir hızla sıyrılabilmelerine de imkân sağlayacak platformlar üzerinde işlemler yapıyor olacağız.”

Üstelik haberler bununla da bitmiyor! Çünkü “Yaptığınız işin patronu olun!” düşüncesine bağlı, özgürlüğünü eline alma hazırlıkları yapan ve kendilerine has hedef kitleleri oluşturan sayısız freelancer için oldukça önemli değişiklikler yaratacak olan birçok SaaS girişimiyle çok yakın zamanda karşılaşacağız.