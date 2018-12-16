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Aşırı hız bir babayı kızından aldı

Niğde-Kayseri yolu üzerinde yüksek hız yüzünden kaza yapan otomobil takla attı.

DHA | 16.12.2018 - 09:00..
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Kaza, akşam saatlerinde Niğde-Kayseri yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Veysi Bor (38) yönetimindeki 51 KF 191 plakalı otomobil, aşırı hız nedeniyle sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla atarak devrildi.

TÜM UĞRAŞLARA RAĞMEN KURTARILAMADI

Kazada, Veysi Bor ve kızı Ecrin Zeynep ağır, eşi Mine Bor ise hafif yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalelerinin ardından yaralıları Niğde Ömer Halis Demir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Yaralılardan Veysi Bor, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 
Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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