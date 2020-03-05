taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.0864
Euro
6.7756
Altın
1640.09
Borsa
113040.17
Gram Altın
320.306
Bitcoin
54267.16

Hizmet üretici fiyat endeksi, yıllık ve aylık yükseldi

TÜİK, ocak ayına ait hizmet üretici fiyat endeksini yayınladı. Hizmet üretici fiyat endeksi, yıllık yüzde 12,29, aylık yüzde 2,90 arttı.

Haber Merkezi | 05.03.2020 - 10:28..
  1. Haberler
  2. Ekonomi
Whatsapp ile paylaş
İlginizi Çekebilir
Yurt içi üretici fiyat endeksi, şubatta arttı
TÜİK'in açıkladığı verilerden olan Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık yüzde 9,26, aylık yüzde 0,48 oranında yükseldi.
Hizmet ihracatı 2018 yılında 33,8 milyar dolar oldu
TÜİK Uluslararası Hizmet Ticareti İstatistikleri 2018 verilerini açıkladı. Buna göre, hizmet ihracatı 2018 yılında 33,8 milyar dolar, ithalat 23,3 milyar dolar olarak gerçekleşti.
Emekli promosyonları belli oldu
Aylığı 1500 liraya kadar olan emeklilere 500 lira ödenecek.
Şubat ayı ihracat rakamları açıklandı
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "İhracat şubatta yüzde 2,31 artarak 14 milyar 655 milyon dolar oldu. İthalat yuzde 9,93 artışla 17 milyar 651 milyon dolar oldu." dedi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Soylu: Yunanistan binlerce FETÖ'cüye sınırını açtı
Soylu: Yunanistan binlerce FETÖ'cüye sınırını açtı
173
İsrail basınından BAE'li prens koronaya yakalandı iddiası
İsrail basınından BAE'li prens koronaya yakalandı iddiası
389
CHP'li Engin Özkoç'un yumruk yediği an
CHP'li Engin Özkoç'un yumruk yediği an
328
Süper Salı'nın galibi Biden, Trump'ın rakibi
Süper Salı'nın galibi Biden, Trump'ın rakibi
33
Türk SİHA'larına Fransız övgüsü
Türk SİHA'larına Fransız övgüsü
212
Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Moskova'ya gidiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Moskova'ya gidiyor
166
Kim Jong-un'un kız kardeşi, ilk kez resmi açıklama yaptı
Kim Jong-un'un kız kardeşi, ilk kez resmi açıklama yaptı
68
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir