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Hizmet üretici fiyat endeksi, yıllık ve aylık yükseldi
TÜİK, ocak ayına ait hizmet üretici fiyat endeksini yayınladı. Hizmet üretici fiyat endeksi, yıllık yüzde 12,29, aylık yüzde 2,90 arttı.
Haber Merkezi | 05.03.2020 - 10:28..
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