Hâlâ o gemiyi bekleyenlerin hikâyesi: Leyla ile Mecnun

Leyla ile Mecnun’u hepimiz ilk önce dizi olarak izledik, çok sevdik. Şimdi de kitabı ellerimde. Tüm Türkiye’yi ekrana kilitleyen absurd komedi dizinin, absurd mizah yapan kitabı. Yarım kalan bir hikâye vardı ve şimdi onun tamamlanma zamanıydı. Kitap çıkalı, okuyalı çok oldu; ama fark ettim ki onu hiç yazmadım. O zaman şimdi biraz kitaptan alıntılar yapalım, biraz akışından bahsedelim. Hâlâ okumamış olanlara ya da bir kitap önerisine ihtiyaç duyanlara da önizleme olsun...

(Burak Aksak)

LEYLA İLE MECNUN

Onlar, aynı gün, aynı hastanede doğduğunda başladı her şey. Bir hayatın birden fazla kez yaşanacağının, her birinden farklı ya da aynı yollardan geçip, bambaşka bir yolda olma haliyle sona ulaşıacağının kanıtı oldular. Üstelik Aksak’ın anlatımında, olaylara bakış açısının renkleri gökkuşağından esintiler taşıyordu…

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-“Hayat zor, hayat acımasız. Ben de isterdim geçmişimden koşar adım kaçıp, yepyeni başlangıçlara doğru yelken açmayı. Ama ayağımda annemin terlikleriyle en fazla bakkala kadar gelebildim.”

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Ayrıca Aksak, yarım kalan her şeyin tamamlanmaya muhtaç olduğunu da dile getiriyordu:

“Belki başka bi’ zaman, başka bi’ yerde. Sonuçta yarım kalan her şey tamamlanmaya muhtaçtır.”

KİTABIN AKIŞI

Kitabı okumaya başladığınızda özlediğiniz tüm karakterler bir anda ses olup sayfaların üzerinde canlanmaya başlıyor. İsmail Abi’nin, Mecnun’un, Yavuz’un, Erdal Bakkal’ın, İskender’in, Gözlüklü Çocuk Kaan’ın, Yedek Kamil’in sesi adeta kulağınızda yankılanıyor…

Kahramanlarımız bu kez bambaşka bir maceranın peşinde. Akıllarda ise tek soru: Mecnun bu kez Leyla’sına kavuşabilecek mi, yoksa yine çaresiz aşıkların son durağı olan o çölde mi açacak gözlerini? Mecnun’un hayatında her şey Leyla’sı ile dengedeydi…

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“Kafeden içeri girdi, cam kenarında bir masaya oturdu. Öyle alelade oturmak değil bu, sanki dünyanın su terazisi yamuktu da o oturunca dengelendi.”

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Leyla ile Mecnun yine bildiğiniz gibi, akıcı ve absürd dili sizi bir yandan kahkahalara boğarken, bir yandan da ağlatıyor. Bu arada kitaptan keyif almak için illa diziyi izlemiş olmanız şart değil. Nihayetinde her seferinde bir başka hayat var…

(İsmail Abi)

“Kalbinde rengârenk çiçekler yetiştirir İsmail Abi. O çicekler solmasın diye ağlayarak sulamak ister gibidir gözleri.”

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E tabii İsmail Abi’ye de şöyle bir selam göndermeden olmazdı. O zaman bugün de Leyla ile Mecnun, o geminin geleceğine ilk günkü gibi inananlar, kendi çölünde kaybolanlar için okunsun…

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Ünlü Yazar Burak Aksak’tan 5 kitap önerisi için tıklayınız.

Leyla ile Mecnun

Burak Aksak

Küsurat Yay.

S.: 272

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Damla Karakuş

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