HMD Global veri depolaması için Google ile anlaşma sağladı

Nokia akıllı telefonlarının arkasındaki isim olan HMD Global şirketi, telefonlardaki veri merkezlerini Finlandiya'ya taşımak için bir süredir çalışıyordu. Şirket, yeni yaptığı açıklamada söz konusu taşıma hizmeti için Google'ın bulut hizmetleri ve CGI ile anlaşma yaptıklarını duyurdu.

NOKIA TELEFONLARI DAHA HIZLI GÜNCELLEME ALACAK

HMD Global'ın Baş Ürün Sorumlusu Juho Sarvikas, "Nokia kullanıcılarımız, her ay güvenlik güncellemelerinin yanı sıra iki yıllık işletim sistemi yükseltmeleri ve 3 yıl boyunca düzenli güvenlik güncellemeleri de alabiliyor. Tüm Nokia akıllı telefonlarının daha uzun süre yeni kalabilmesini ve kullanıcıların en son Google yeniliklerinden faydalanmalarını sağlamak istiyoruz. Bu önemli gelişmeyle kullanıcılarımızın güvenlerini korumak adına oldukça önemli bir adım attık." ifadelerini kullandı.

Google Cloud Kuzey Avrupa Genel Müdürü Eva Fors söz konusu anlaşma ile ilgili yaptığı açıklamada, "Google, yıllık küresel elektrik kullanımının yüzde 100'ünü yenilenebilir enerjiden sağladığı için Google Cloud Platform, HMD Global’in yalnızca yazılım ve veri ihtiyaçlarını karşılamakla kalmayıp çözümün tamamen sürdürülebilir olmasını da sağlıyor. Böylelikle geleceğe yatırımımızı da daha kapsamlı hale getiriyor." dedi.

MALİYET YAPISINI CGI OPTİMİZE EDECEK

CGI ise etkin biçimde oluşturulmuş mimariye sahip akıllı telefonlar ile arka uç veri toplama arasında birinci sınıf altyapıyı oluşturarak maliyet yapısını optimize ediyor. Ayrıca HMG Global, CGI’ın dahili analiz sistemi konusundaki uzmanlığından da yararlanıyor.

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