taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7839
Euro
6.5311
Altın
1395.02
Borsa
94157.69
Gram Altın
258.868

HMD Global veri depolaması için Google ile anlaşma sağladı

Nokia telefonlarının arkasındaki şirket olan HMD Global, telefonların veri merkezlerini Finlandiya'ya taşımak için Google ve CGI ile ortaklık kurduklarını açıkladı.

DHA | 21.06.2019 - 09:20..
  1. Haberler
  2. Teknoloji
Whatsapp ile paylaş

Nokia akıllı telefonlarının arkasındaki isim olan HMD Global şirketi, telefonlardaki veri merkezlerini Finlandiya'ya taşımak için bir süredir çalışıyordu. Şirket, yeni yaptığı açıklamada söz konusu taşıma hizmeti için Google'ın bulut hizmetleri ve CGI ile anlaşma yaptıklarını duyurdu.

NOKIA TELEFONLARI DAHA HIZLI GÜNCELLEME ALACAK

HMD Global'ın Baş Ürün Sorumlusu Juho Sarvikas, "Nokia kullanıcılarımız, her ay güvenlik güncellemelerinin yanı sıra iki yıllık işletim sistemi yükseltmeleri ve 3 yıl boyunca düzenli güvenlik güncellemeleri de alabiliyor. Tüm Nokia akıllı telefonlarının daha uzun süre yeni kalabilmesini ve kullanıcıların en son Google yeniliklerinden faydalanmalarını sağlamak istiyoruz. Bu önemli gelişmeyle kullanıcılarımızın güvenlerini korumak adına oldukça önemli bir adım attık." ifadelerini kullandı.

hmd global

Google Cloud Kuzey Avrupa Genel Müdürü Eva Fors söz konusu anlaşma ile ilgili yaptığı açıklamada, "Google, yıllık küresel elektrik kullanımının yüzde 100'ünü yenilenebilir enerjiden sağladığı için Google Cloud Platform, HMD Global’in yalnızca yazılım ve veri ihtiyaçlarını karşılamakla kalmayıp çözümün tamamen sürdürülebilir olmasını da sağlıyor. Böylelikle geleceğe yatırımımızı da daha kapsamlı hale getiriyor." dedi.

MALİYET YAPISINI CGI OPTİMİZE EDECEK

CGI ise etkin biçimde oluşturulmuş mimariye sahip akıllı telefonlar ile arka uç veri toplama arasında birinci sınıf altyapıyı oluşturarak maliyet yapısını optimize ediyor. Ayrıca HMG Global, CGI’ın dahili analiz sistemi konusundaki uzmanlığından da yararlanıyor.

Aşağıdaki bağlantıdan Ensonhaber Teknoloji Instagram hesabını takip ederek güncel teknoloji haberlerine anında ulaşın.

@eshteknoloji

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Öcalan'ın mektubunu açıklayan Özcan'dan skandal sözler

Öcalan'ın mektubunu açıklayan Özcan'dan skandal sözler

374
İran ABD İHA'sının vurulma görüntülerini paylaştı

İran ABD İHA'sının vurulma görüntülerini paylaştı

119
Para dolu çantayı çalan hırsızlar polisle çatıştı

Para dolu çantayı çalan hırsızlar polisle çatıştı

7
Yavuz'a Fatih fırkateyni eşlik etti

Yavuz'a Fatih fırkateyni eşlik etti

27
Edirne'nin popülerliği lavanta ile arttı

Edirne'nin popülerliği lavanta ile arttı

20
Kraliçe 2’nci Elizabet’in 93’üncü yaş günü Ankara’da kutlandı

Kraliçe 2’nci Elizabet’in 93’üncü yaş günü Ankara’da kutlandı

12
Apple, yangın riski nedeniyle dizüstü bilgisayarlarını topluyor

Apple, yangın riski nedeniyle dizüstü bilgisayarlarını topluyor

4
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir