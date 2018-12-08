Hobi için yaptığı yelkenli maketleriyle sergi açıyor

Marangozhanelerin ahşap atıklarını sanat eserine dönüştüren Ömer Şavlı, evinin çatı katına kurduğu atölyesinde sandaldan çeşitli boyutlarda yelkenlilere ve balıkçı teknelerine kadar birçok deniz taşıtının maketini yapıyor.

ÇOCUKLUKTAN BAŞLAYAN MERAK

Ömer Şavlı, eserlerini AVM'ler ile üniversite yerleşkelerinde sergiliyor. Tunçbilek Termik Santrali'nden emekli olan Ömer Şavlı, yelkenlilere olan merakının çocukluğunda başladığını söyledi.

FİLMDEN İLHAM ALDI

Ömer Şavlı, "Bizim çocukluğumuzda ulaşım bu kadar kolay değildi. Denizle tanışmamız biraz geç oldu. İlçemizden bir çay geçiyor. Ayrıca termal kaynakların etkisiyle yüzmeye erken başlarız. Ancak sanıyorum, bizde bu gemi merakı kültürel. Hemşehrimiz sinemacı Ahmet Uluçay'ın da ilk ve tek uzun metrajlı filminin adı (Karpuz Kabuğundan Gemiler Yapmak) da belki bundandır. Bunları da düşününce her yaptığım gemide, bu mirası taşıdığımı hissediyorum. Açtığım sergilerde, çocuklara ve gençlere ayrıntılı bilgiler veriyorum, küçük kağıt sandallar hediye ediyorum. Her sergimde de yoğun bir ilgi oluyor" dedi.

"YAPI TEKNİKLERİNDE BAYAĞI YOL ALDIK"

Ömer Şavlı, "Bizim çocukluğumuzda ulaşım bu kadar kolay değildi. Denizle tanışmamız biraz geç oldu. İlçemizden bir çay geçiyor. Ayrıca termal kaynakların etkisiyle yüzmeye erken başlarız. Ancak sanıyorum, bizde bu gemi merakı kültürel. Hemşehrimiz sinemacı Ahmet Uluçay'ın da ilk ve tek uzun metrajlı filminin adı (Karpuz Kabuğundan Gemiler Yapmak) da belki bundandır. Bunları da düşününce her yaptığım gemide, bu mirası taşıdığımı hissediyorum. Açtığım sergilerde, çocuklara ve gençlere ayrıntılı bilgiler veriyorum, küçük kağıt sandallar hediye ediyorum. Her sergimde de yoğun bir ilgi oluyor" diye konuştu.

"HOBİYLE HASTALIĞIMI YENDİM"

Ömer Şavlı, "Bir sabah kalktığımda sol tarafımın tutmadığını fark ettim ve acilen tedaviye başladık. Doktorların yardımı, sağlık kuruluşlarının büyük çabaları ve hobim sayesinde hastalığımı aştım. Hastalığım boyunca ilaçlarımı hiç aksatmadım, zihnen ve bedenen de bu uğraşım ile sürekli dinç kalmaya çalıştım" ifadelerini kullandı.

