Hodbin nedir

Bencillik insanların vazgeçemediği ve sürekli kendisini düşündüğü psikolojik bir rahatsızlıktır. Farsça kökenli olan hodbinliler pragmatistirler. Bunun için kendi arkadaş çevrelerini kaybetmelerini bile göze alan bu kişiler için her şeyden önce menfaatleri gelir.

ALIŞKANLIK HALİNE GETİRİRLER

Hodbinliler, yaşamları boyunca huylarından asla vazgeçmezler ve bunu yaşam tarzı haline getirirler. Keni çıkarını gözetmediğinde ruhsal bunalım ve psikolojik sorunlar yaşamaya başlarlar.

DAHA SONRA KAZANILIR

Hodbinliler, bu karekteri doğuştan değil, daha sonra kazanırlar. Hayatlarında belli tecrübeler sonucunda çıkarımlara varan kişi, ondan sonraki süreçte hep kendini düşünerek egosit davranır.