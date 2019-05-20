taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.0612
Euro
6.7743
Altın
1285.11
Borsa
87435.3
Gram Altın
250.514

Hodbin nedir

Hodbin, hayatta sürekli kendi çıkarını düşünen, bencik kimselere denir.

  1. Haberler
  2. İpucu
Whatsapp ile paylaş

Bencillik insanların vazgeçemediği ve sürekli kendisini düşündüğü psikolojik bir rahatsızlıktır. Farsça kökenli olan hodbinliler pragmatistirler. Bunun için kendi arkadaş çevrelerini kaybetmelerini bile göze alan bu kişiler için her şeyden önce menfaatleri gelir.

ALIŞKANLIK HALİNE GETİRİRLER

Hodbinliler, yaşamları boyunca huylarından asla vazgeçmezler ve bunu yaşam tarzı haline getirirler. Keni çıkarını gözetmediğinde ruhsal bunalım ve psikolojik sorunlar yaşamaya başlarlar.

Hodbin nedir

DAHA SONRA KAZANILIR

Hodbinliler, bu karekteri doğuştan değil, daha sonra kazanırlar. Hayatlarında belli tecrübeler sonucunda çıkarımlara varan kişi, ondan sonraki süreçte hep kendini düşünerek egosit davranır.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Düello nedir

Düello nedir

0
Pearl Harbor saldırısı nedir

Pearl Harbor saldırısı nedir

1
Hanutçuluk nedir

Hanutçuluk nedir

12
Vatman nedir

Vatman nedir

1
Telif hakkı nedir

Telif hakkı nedir

0
Ramazan özel: Evde dondurma nasıl yapılır

Ramazan özel: Evde dondurma nasıl yapılır

5
Paraskevidekatriaphobia (13. Cuma Uğursuzluğu) nedir

Paraskevidekatriaphobia (13. Cuma Uğursuzluğu) nedir

5
[+] Görüş bildir