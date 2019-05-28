Hollanda 24 saatlik grevde

Hollanda’da sendikalar, “Herkese emeklilik hakkı, ağır mesleklerde çalışanların daha önce emekli olabilmesi, emeklilik yaşının 66’da dondurulması ve emeklilik maaşlarının yükseltilmesi” taleplerinin hükümet tarafından kabul edilmesi için yeniden eylemde.

En son mart ayında yapılan grev ve gösterilerin ardından 24 saatlik grev kararı alındı.

TRENLER, METRO VE OTOBÜSLER ÇALIŞMADI

Toplu taşımacılıkta grevi busabah başladı. Trenler, şehirler arası otobüsler ve metro bugün çalışmıyor. İlk belirlemelere göre greve katılım oranı yüksek. Demiryolları yetkilileri yok denecek sayıda trenin çalıştığını belirterek insanları istasyonlara gelmemeleri için uyarırken, otoyollar da tıkandı. Otobüslerin yüzde 10’nun çalıştığı belirtiliyor.

Sabah saat 08.00 civarında otoyollarda oluşan araba kuyrukları ise 700 kilometreyi buldu. Araç kuyruklarını azaltmak için insanlara birlikte yolculuk yapmaları için çağrılar yapılıyor.

HALKIN YÜZDE 60’I GREVİ DESTEKLİYOR

Grevden dolayı bazı üniversiteler ve diğer okullar bugün için planlanan sınavların ve zorunlu derslerin tarihini değiştirmek zorunda kaldı.

Kamuoyu araştırmalarına göre halkın yüzde 60’ının grevleri gerekli gördüğünü ve sempati ile karşıladığını ortaya koyuyor.

İNŞAAT VE SANAYİ SEKTÖRÜ GREVE GİDECEK

Yarın ise inşaat ve diğer sanayi sektörlerinde greve gidilecek. Grevle birlikte sendikalar Arnhem, Eindhoven, Groningen ve Den Haag kentlerinde kitlesel mitingler düzenleyecekler.

Grevler FNV, CNV ve VCP sendika konfederasyonları tarafından düzenleniyor.

HÜKÜMETLE MÜZAKEREDEN SONUÇ ÇIKMADI

Emekliliğin yeniden düzenlenmesi için sendikalar ve hükümet arasında yapılan görüşmeler geçtiğimiz yılın sonunda anlaşmaya varılamadan sonlandırılmıştı.

Sendikalar emeklilik yaşının 66’da dondurulmasını, ağır mesleklerde çalışanların daha önce emekli olabilmesini, emeklilik maaşlarının yükseltilmesini ve istisnasız herkesin emeklilik hakkına sahip olmasını talep ediyorlar.