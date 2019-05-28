taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.0307
Euro
6.7454
Altın
1279.55
Borsa
86777.63
Gram Altın
247.748

Hollanda 24 saatlik grevde

Toplu taşımacılık çalışanları, sektördeki emeklilik koşullarının düzeltilmesi talebiyle greve çıktı.

AA | 28.05.2019 - 18:17..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

S

Hollanda’da sendikalar, “Herkese emeklilik hakkı, ağır mesleklerde çalışanların daha önce emekli olabilmesi, emeklilik yaşının 66’da dondurulması ve emeklilik maaşlarının yükseltilmesi” taleplerinin hükümet tarafından kabul edilmesi için yeniden eylemde.

En son mart ayında yapılan grev ve gösterilerin ardından 24 saatlik grev kararı alındı.

TRENLER, METRO VE OTOBÜSLER ÇALIŞMADI

Toplu taşımacılıkta grevi busabah başladı. Trenler, şehirler arası otobüsler ve metro bugün çalışmıyor. İlk belirlemelere göre greve katılım oranı yüksek. Demiryolları yetkilileri yok denecek sayıda trenin çalıştığını belirterek insanları istasyonlara gelmemeleri için uyarırken, otoyollar da tıkandı. Otobüslerin yüzde 10’nun çalıştığı belirtiliyor.

Sabah saat 08.00 civarında otoyollarda oluşan araba kuyrukları ise 700 kilometreyi buldu. Araç kuyruklarını azaltmak için insanlara birlikte yolculuk yapmaları için çağrılar yapılıyor.

HALKIN YÜZDE 60’I GREVİ DESTEKLİYOR

Grevden dolayı bazı üniversiteler ve diğer okullar bugün için planlanan sınavların ve zorunlu derslerin tarihini değiştirmek zorunda kaldı.
Kamuoyu araştırmalarına göre halkın yüzde 60’ının grevleri gerekli gördüğünü ve sempati ile karşıladığını ortaya koyuyor.

İNŞAAT VE SANAYİ SEKTÖRÜ GREVE GİDECEK

Yarın ise inşaat ve diğer sanayi sektörlerinde greve gidilecek. Grevle birlikte sendikalar Arnhem, Eindhoven, Groningen ve Den Haag kentlerinde kitlesel mitingler düzenleyecekler.
Grevler FNV, CNV ve VCP sendika konfederasyonları tarafından düzenleniyor.

HÜKÜMETLE MÜZAKEREDEN SONUÇ ÇIKMADI

Emekliliğin yeniden düzenlenmesi için sendikalar ve hükümet arasında yapılan görüşmeler geçtiğimiz yılın sonunda anlaşmaya varılamadan sonlandırılmıştı.
Sendikalar emeklilik yaşının 66’da dondurulmasını, ağır mesleklerde çalışanların daha önce emekli olabilmesini, emeklilik maaşlarının yükseltilmesini ve istisnasız herkesin emeklilik hakkına sahip olmasını talep ediyorlar.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Esenyurt'ta Suriyeli iki grup arasında satırlı kavga

Esenyurt'ta Suriyeli iki grup arasında satırlı kavga

1352
İmamoğlu ile Yıldırım arasında çekişmeli süreç

İmamoğlu ile Yıldırım arasında çekişmeli süreç

704
Faruk Çelik, Ziraat Bankası'na yönetici oldu

Faruk Çelik, Ziraat Bankası'na yönetici oldu

812
Ekrem İmamoğlu hakkındaki iddialara videolu cevap verdi

Ekrem İmamoğlu hakkındaki iddialara videolu cevap verdi

730
Amerikan koleji öğrencilerinin trafikte mezuniyet kutlaması

Amerikan koleji öğrencilerinin trafikte mezuniyet kutlaması

292
CHP erken terhise karşı çıktı

CHP erken terhise karşı çıktı

254
Kuzey Irak'a kara ve hava harekatı başladı

Kuzey Irak'a kara ve hava harekatı başladı

238
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir