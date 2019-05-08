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Hollanda artık turist istemiyor

Ülkenin turizm kurulu, bundan sonra turistik açıdan tanıtım yapmayacaklarını duyurdu.

AA | 08.05.2019 - 15:45..
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Hollandalı yetkililer, turistlerin ziyaret ettiği yerleri bozduğu gerekçesiyle, giderek artan ziyaretçi sayısının tümüyle güzel bir şey olmadığını savundu. Bu yüzden ülkede turistlerin gelmesi için tanıtım filmi ve reklamlar yapılmayacak.

Önümüzdeki 10 yıl için bir plan hazırlayan turizm kurulu, “Ziyaretçi akınını ve turizmin getireceği avantajları kontrol edebilmek için şimdi harekete geçmeliyiz. Turizm teşvikinin yerine, şimdi turizmi nasıl yöneteceğimizi konuşmanın zamanı” dedi.

"TURİST VERGİSİ' DE ARTIRILACAK"

Kurul ayrıca, geçen yıl getirilen ve ziyaretçi sayısını kontrol etmeyi amaçlayan turist vergisini de artırmayı planlıyor.
Yetkililer, turistleri ülkenin az ziyaret edilen bölgelerine yönlendirmeyi de hedefliyor.
Ülkenin giderek artan popülaritesi Hollandalılar arasında emlak fiyatlarının artması, kamu düzeninin ve mahalle kültürünün bozulması gibi endişe yaratan unsurları tetikliyor.

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