Hollanda Başbakanı F-35'lerde indirim istiyor

Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi almasının ardından ABD, Türkiye'yi F-35 programından çıkardığını açıklamıştı.

Yunanistan, bu kararın ardından bizim alacağımız F-35'leri almak istediğini belirtirken Hollanda'dan da benzer bir hamle geldi.

İNDİRİM TALEBİ

"ABD'nin kararına katılıyorum" diyen Hollanda Başbakanı Mark Rutte Washington'daki Atlantik Konseyi'nde yaptığı konuşmada; "Dün, 9 adet daha satın aldığımızı duyurduk. Ama, belki Türkiye'nin yarattığı bu durumla ilgili olarak şimdi indirim alabilir miyiz? Trump ile görüşmelerde bu konuyu gündeme getirebilir miyim, emin değilim. Muhtemelen bunu yapabilirim, ne de olsa anlaşmaları yapan odur, bakacağız." diyerek indirim beklediklerini kamuoyuna duyurdu.