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Hollanda Başbakanı: Türkiyesiz bir NATO’yu düşünemiyorum

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Türkiye tarafından DEAŞ'lıların vatandaşı oldukları ülkelere iade edilmesine ilişkin, bakanlar kurulu toplantısı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

AA | 09.11.2019 - 04:19..
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Rutte, Türkiye'nin bulunduğu coğrafi bölgeden dolayı hem Suriyeli sığınmacı akını hem de terör örgütü DEAŞ konusunda çok fazla sıkıntı çektiğini söyledi.

"TÜRKİYE ÇOK FAZLA SIKINTI ÇEKİYOR"

DEAŞ'lıların herkesin ortak bir sorunu olduğunu belirten Rutte, "Türkiye bulunduğu coğrafi bölgeden dolayı hem Suriyeli mülteci akını hem de DEAŞ konusunda onları doğrudan ilgilendirdiği için çok fazla sıkıntı çekiyor. Bu tür sorunların çözülmesi için Türkiye ile daha önceleri çok kez masaya oturduk." dedi.

"TÜRKİYE'YE ÇOK İHTİYACIMIZ VAR"

Türkiye’nin Barış Pınarı Harekatı ile endişelerinin NATO'ya üyeliği ile alakalı olmadığını kaydeden Rutte, "Türkiyesiz bir NATO’yu düşünemiyorum. Türkiye'nin ittifakı NATO’nun işleyişi için çok önemli. Bir NATO üyesini korumak için Türkiye’ye çok ihtiyacımız var. Onlar bizim doğu tarafımız. NATO, Türkiye’nin de sayesinde dünya tarihinin en güçlü ve başarılı askeri birliğidir." değerlendirmesinde bulundu.

"ABD'NİN DESTEĞİNE İHTİYACIMIZ VAR"

Rutte, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un dün söylediği ''NATO'da beyin ölümü gerçekleşti'' sözleriyle ilgili ise "Macron'un bazı endişelerine katılıyorum. Aynı zamanda NATO’nun dağılmasını önlemek gerekir ve Avrupa Birliği'nin (AB) tek başına kendini koruyamayacağı gerçeğini bilmemiz lazım. Bunun için ABD'nin desteğine ihtiyacımız var." diye konuştu.

Hollanda Başbakanı: Türkiyesiz bir NATO’yu düşünemiyorum

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