Hollanda başbakanı Türkiye'yi savundu

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Türkiye'nin, güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı ile ilgili samimi bir itirafta bulundu.

Rutte, NATO'nun Türkiye'ye ihtiyacı olduğunu savundu.

Öte yandan sahip olduğu askeri güçle NATO'da 4. sırada yer alan Türkiye, Almanya ve İngiltere'den de önde yer alıyor.

"NATO, TÜRKİYESİZ YAPAMAZ"

NATO'nun Türkiyesiz daha iyi olacağı iddiasını akıllıca bulmadığını belirten Rutte, "Bu doğu tarafımızı açık bırakır. Türkiye, NATO’nun en güçlü üyelerinden biri. NATO’nun jeopolitik ve stratejik açıdan Türkiyesiz yapabileceğini zannetmiyorum." ifadesini kullandı.

"DEAŞ'LILARIN HOLLANDA'YA GELMESİ İMKANSIZ"

DEAŞ'lıları Hollanda'ya getirmenin imkansız olduğunu söyleyen Rutte, şu anda diğer ülkelerin de bu konuda birlikte hareket ettiğini ve hiçbirinin onları geri getirmekle meşgul olmadığını ifade etti. Rutte, Hollanda'da bir saldırı olasılığını en aza indirmek için önlemler alınması gerektiğini vurgulayarak "Yapmanız gereken şey, güvenlik görevlileri ile yoğun bir şekilde görüşmektir. Her şeye rağmen ülkeye gelirlerse bunun için hazırız. Gereken tutuklama tesisleri ve çocukları barındıracak yerlerimiz var. Mevcut durum zaten bu şekilde." değerlendirmesinde bulundu.