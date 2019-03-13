Hollanda basını: Sneijder, Yolanthe'ye şiddet uyguladı

Galatasaray'ın eski Hollandalı yıldızı Wesley Sneijder ve eşi Yolanthe Cabau, 9 yıllık evliliklerini bitiriyor. Futbolcunun menajeri de çiftin ayrılacağını doğrularken, Hollanda basını yeni bir iddiayı daha gündeme getirdi.

HEM PSİKOLOJİK HEM DE FİZİKSEL ŞİDDET

Boşanmanın nedeninin ihanet olduğunu yazan Hollanda basını, şimdi de ayrılığın nedenlerini sıraladı. İddialara göre, ayrılığın temel sebeplerinin başında şiddet geliyor. Hollanda basını, Wesley Sneijder'in, Yolanthe Cabau'ya hem psikolojik hem de fiziksel şiddette bulunduğunu yazdı. İddialara taraflardan herhangi bir itiraz gelmezken, diğer sorunların ise genellikle çocuk büyütme konusunda olduğu belirtildi.

YOLANTHE ÇOCUĞUNU XESS XAVA'YI FUTBOLDAN UZAK TUTMAK İSTİYOR

Sneijder'in, oğlu Xess Xava'yı sürekli futbol topuyla yetiştirdiği, Yolanthe'nin ise çocuğunu futboldan uzak tutmak istediğini yazan basın, ayrıca Sneijder'in transferleri yüzünden sürekli ülke değiştirmeleri nedeniyle yeni düzen kurmalarının da sıkıntı yarattığını öne sürdü.

KATAR İKLİMİNİ BEĞENMEDİ

Ayrılığı tetikleyen ihanet ve şiddetin dışında Yolanthe Cabau'nun Katar'ın iklimini beğenmemesi de yine Hollanda basınında yer alan iddialardan biri.

120 MİLYONLUK BOŞANMA

Öte yandan Hollanda basınına göre; eski Galatasaraylı yıldız, boşanırken çocuğunun annesi Yolanthe Cabau'ya yaklaşık 120 milyon lira ödeyecek.

“HER ŞEYİ BEN BERBAT ETTİM”

Büyük aşkı Yolanthe Cabau ile 9 yıllık evliliği bitmek üzere olan Hollandalı yıldız, "Her şeyi ben berbat ettim. Hem de birkaç kere." açıklaması yaparak, boşanma kararında tüm suçun da kendisinde olduğunu itiraf etmişti. Tasarımcılık ve oyunculuk yapan Cabau ise bu süre zarfında, tek kelime etmedi.