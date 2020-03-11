Hollanda Büyükelçiliği'nden koronaya karşı kelle paça

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve ölümlere yol açan koronavirüs, Antarktika hariç tüm kıtalara ve 118 ülkeye yayılırken, virüsün görüldüğü ülkelere Türkiye de eklendi.

Virüsün ilk ortaya çıktığında birçok doktor ve beslenme uzmanı televizyonlarda kelle paçanın koronayı etkisiz hale getirip getirmediğini tartışmıştı.

HOLLANDALI BÜYÜKELÇİ ÇAREYİ KELLE PAÇADA ARADI

Virüsün Türkiye'de görülmesinden sonra birçok kişi kendi önlemlerini almaya başladı.

Hollanda Ankara Büyükelçi Yardımcısı Erik Weststrate de çözümü kelle paçada arayanlardan oldu.

Weststrate sosyal medya hesabından hem İngilizce hem de Türkçe olmak üzere fotoğraflar yayınlayarak "Hollanda Büyükelçiliği olarak koronavirüs önlemlerimizi aldık: artık tokalaşmıyoruz, dezenfektanlar, selpaklar, ve kelle paça" ifadelerine yer verdi.