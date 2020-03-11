taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.1905
Euro
7.0169
Altın
1661.28
Borsa
100026.13
Gram Altın
330.921
Bitcoin
48626.53

Hollanda Büyükelçiliği'nden koronaya karşı kelle paça

Koronavirüsün Türkiye'de görülmesinden sonra Hollanda Ankara Büyükelçiliği çareyi kelle paçada aradı.

Haber Merkezi | 11.03.2020 - 16:45..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve ölümlere yol açan koronavirüs, Antarktika hariç tüm kıtalara ve 118 ülkeye yayılırken, virüsün görüldüğü ülkelere Türkiye de eklendi.

Virüsün ilk ortaya çıktığında birçok doktor ve beslenme uzmanı televizyonlarda kelle paçanın koronayı etkisiz hale getirip getirmediğini tartışmıştı.

HOLLANDALI BÜYÜKELÇİ ÇAREYİ KELLE PAÇADA ARADI

Virüsün Türkiye'de görülmesinden sonra birçok kişi kendi önlemlerini almaya başladı.

Hollanda Ankara Büyükelçi Yardımcısı Erik Weststrate de çözümü kelle paçada arayanlardan oldu.

Weststrate sosyal medya hesabından hem İngilizce hem de Türkçe olmak üzere fotoğraflar yayınlayarak "Hollanda Büyükelçiliği olarak koronavirüs önlemlerimizi aldık: artık tokalaşmıyoruz, dezenfektanlar, selpaklar, ve kelle paça" ifadelerine yer verdi.

Hollanda Büyükelçiliği'nden koronaya karşı kelle paça

Hollanda Büyükelçiliği'nden koronaya karşı kelle paça

Hollanda Büyükelçiliği'nden koronaya karşı kelle paça

İlginizi Çekebilir
Düzce'de suç örgütü operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı
Polis ekipleri tarafından, örgüt kurdukları belirlenen 9 kişi yakalandı.
Antalya'da drift yapan sürücüye rekor ceza: 14 bin 800 lira
Uyuşturucunun etkisiyle drift yaparak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücüye, 14 bin 800 lira rekor para cezası uygulandı.
Erdoğan, AK Parti İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu
Partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni diye ortaya sürülen her oluşumun, AK Parti'ye olan ihtiyacı teyit ettiğini söyledi.
Diyarbakır'da oturma eylemine iki aile daha katıldı
Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetine, iki aile daha dahil oldu.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Koronavirüs Türkiye'de
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Koronavirüs Türkiye'de
1307
Sağlık Bakanı: Virüs Avrupa'dan geldi
Sağlık Bakanı: Virüs Avrupa'dan geldi
702
Koronavirüsten korunma yolları
Koronavirüsten korunma yolları
163
Tuba Vural Çokal, AK Parti'ye katıldı
Tuba Vural Çokal, AK Parti'ye katıldı
356
İstanbul'da halk, marketlere akın etti
İstanbul'da halk, marketlere akın etti
474
Koronavirüs hakkında bilmemiz gerekenler
Koronavirüs hakkında bilmemiz gerekenler
81
Suudi petrol şirketinin ırkçı koronavirüs uygulaması
Suudi petrol şirketinin ırkçı koronavirüs uygulaması
108
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir