Hollanda medyası: Türkiye Suriyelileri zorla gönderiyor

Dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yapan Türkiye’de, büyük şehirlerdeki yığılmaların önüne geçmek için yeni uygulamalar devreye girmeye başlamıştı.

Bu bağlamda ilk adım İstanbul’da atıldı.

İstanbul Valiliği Düzensiz Göçle Mücadele çalışmaları kapsamında, kentte kaydı olmayan Suriye uyruklulara 20 Ağustos’a kadar kayıtlı bulundukları illere geri dönmeleri için süre vermişti. Bu süreye kadar geri dönmeyenlerin, içişleri bakanlığı talimatı doğrultusunda kayıtlı oldukları illere sevk edileceklerdi.

HOLLANDA MEDYASI: TÜRKLER SURİYELİLERİ ZORLA GÖNDERİYOR

Hollanda medyasında karar ile ilgili çıkan haberler gerçeği yansıtmamakla birlikte AB'yi Türkiye'ye karşı kışkırtmaya yönelik haberlere yer veriliyor. İstanbul'da kayıt dışı bulunan Suriyelilerin gönderilmesine ilişkin şu söylemlere yer verdiler:

"TÜRKİYE MÜLTECİLERİ TUTUKLUYOR"

"Türk hükümeti kesin olarak inkar ediyor, ancak Suriyeli mültecilerin Türkiye'den Suriye'ye transfer edildiğine dair kanıtlar artıyor.

Temmuz sonundan bu yana birkaç vaka bildirildi. İstanbul'da Suriye'de günler veya haftalar sonra ortaya çıkan insanlar tutuklandı. Türkiye'ye göre, bu gönüllü bir geri dönüş, ancak sınır dışı edilen Suriyeliler bunu inkar ediyor."

"TÜRKİYE AB'Yİ TEHLİKEYE ATIYOR"

"Uluslararası mülteci sözleşmeleri kapsamında mültecilerin savaş bölgesine geri gönderilmesi yasaktır. Bu nedenle, Türkiye'nin bu yeni adımı, AB ile Türkiye arasındaki mülteci anlaşmasını tehlikeye atabilir. Türkiye'nin Suriyeliler için güvenli bir ülke olduğu varsayımına dayanmaktadır. İsteklerine karşı iade edilebilirlerse, Türkiye artık güvenli bir ülke değildir."



