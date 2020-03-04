Hollanda, mülteci krizini para ile çözmek istiyor

4 milyon Suriyeli mülteciye bakması koşuluyla Avrupa Birliği'den (AB), Türkiye'ye 6 milyar euro verileceğine dair söz verilmişti. Ancak AB, bu sözünü bugüne kadar yerine getirmedi.

AB'nin İdlib ve mülteciler konusunda pasif davranması üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, Avrupa'nın kapıları mültecilere açıldı.

TÜRKİYE'Yİ ŞANTAJLA SUÇLADILAR

Hollanda Meclisi, Salı akşamı yaptığı oturumda, Türkiye'den Yunan sınırına yönelen yeni mülteci akışını görüştü. İktidar ve muhalefete bağlı çok sayıda milletvekili, Yunanistan sınırındaki mülteciler konusunda Türkiye'yi suçladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, siyasi amaçlar uğruna mültecileri kullandığını savunan Hollandalı milletvekilleri, Türkiye'yi Avrupa'ya karşı şantaj yapmakla suçladılar.

Bazı milletvekilleri, Türkiye'nin, 2016 yıkında imzalanan mültecilerin geri kabulüne ilişkin anlaşmayı tek taraflı olarak iptal ettiğini savundu.

BAZI VEKİLLER "TÜRKİYE HAKLI" DEDİ

Hükümet adına söz alan Liberal Sağ Parti (VVD) Milletvekili, Güvenlik ve Adalet Bakan Yadımcısı Ankie Broekers - Knol, milletvekillerinin "şantaj" söylemine katılmadı.

Hollandalı hükümet üyesi, "Hep bir ağızdan yüksek sesle 'şantaj' sözcüğünü dillendirebilir ya da anlaşmaya bağlı kalmadıklarını söyleyebiliriz ama bu sorunu çözmez" dedi.

TÜRKİYE'YE FAZLA PARA VERELİM

Broekers - Knol, sorunun çözümü için, Avrupa tarafından Türkiye'ye daha fazla para verilmesi fikrine olumlu yaklaştıklarını belirterek, "Ankara'nın, mültecileri almak için daha fazla para talebine" hayır demeyeceklerini söyledi.