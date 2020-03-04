taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.1392
Euro
6.8435
Altın
1641.66
Borsa
111207.27
Gram Altın
324.289
Bitcoin
54342.01

Hollanda, mülteci krizini para ile çözmek istiyor

Türkiye'nin mültecilere kapıları açmasından sonra Hollandalı vekiller, sınır kapılarının kapanması için Türkliye'ye "para verelim" dedi.

Haber Merkezi | 04.03.2020 - 08:47..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

4 milyon Suriyeli mülteciye bakması koşuluyla Avrupa Birliği'den (AB), Türkiye'ye 6 milyar euro verileceğine dair söz verilmişti. Ancak AB, bu sözünü bugüne kadar yerine getirmedi.

AB'nin İdlib ve mülteciler konusunda pasif davranması üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, Avrupa'nın kapıları mültecilere açıldı.

TÜRKİYE'Yİ ŞANTAJLA SUÇLADILAR

Hollanda Meclisi, Salı akşamı yaptığı oturumda, Türkiye'den Yunan sınırına yönelen yeni mülteci akışını görüştü. İktidar ve muhalefete bağlı çok sayıda milletvekili, Yunanistan sınırındaki mülteciler konusunda Türkiye'yi suçladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, siyasi amaçlar uğruna mültecileri kullandığını savunan Hollandalı milletvekilleri, Türkiye'yi Avrupa'ya karşı şantaj yapmakla suçladılar.

Bazı milletvekilleri, Türkiye'nin, 2016 yıkında imzalanan mültecilerin geri kabulüne ilişkin anlaşmayı tek taraflı olarak iptal ettiğini savundu.

BAZI VEKİLLER "TÜRKİYE HAKLI" DEDİ

Hükümet adına söz alan Liberal Sağ Parti (VVD) Milletvekili, Güvenlik ve Adalet Bakan Yadımcısı Ankie Broekers - Knol, milletvekillerinin "şantaj" söylemine katılmadı.

Hollandalı hükümet üyesi, "Hep bir ağızdan yüksek sesle 'şantaj' sözcüğünü dillendirebilir ya da anlaşmaya bağlı kalmadıklarını söyleyebiliriz ama bu sorunu çözmez" dedi.

TÜRKİYE'YE FAZLA PARA VERELİM

Broekers - Knol, sorunun çözümü için, Avrupa tarafından Türkiye'ye daha fazla para verilmesi fikrine olumlu yaklaştıklarını belirterek, "Ankara'nın, mültecileri almak için daha fazla para talebine" hayır demeyeceklerini söyledi.

İlginizi Çekebilir
Aracına aldığı kişiler hırsız, mallar da çalıntı çıktı
İzmir'de, polis baskınında hırsızlarla beraber gözaltına alınan taksi şoförü Mihdi Yedikardeş, 52 gün tutuklu kaldıktan sonra, ilk duruşmada beraat etti.
İyi Parti Aylin Cesur'a destek verdi
İdlib şehidinin cenazesini şova dönüştüren İyi Partili Aylin Cesur'a, kendi partisinin vekili sahip çıktı.
Niğdeli öğrencilerden Mehmetçik'e destek
Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurdunda kalan öğrenciler, Mehmetçik'e destek olmak için odalarındaki ışıklarla 'TSK' ve 1987, bağış, 10 TL” yazdı.
Adana'da ByLock operasyonu: 9 gözaltı
Polis ekiplerince düzenlenen FETÖ/PDY'ye operasyonunda, 9 kişi gözaltına alındı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Şehitler İdlib'e giderken birbirlerinden helallik istedi
Şehitler İdlib'e giderken birbirlerinden helallik istedi
159
Moskova'da ilk koronavirüs vakası tespit edildi
Moskova'da ilk koronavirüs vakası tespit edildi
51
Dünya Bankası'ndan 12 milyar dolarlık yardım paketi
Dünya Bankası'ndan 12 milyar dolarlık yardım paketi
27
Cenk Tosun EURO 2020'de forma giyemeyecek
Cenk Tosun EURO 2020'de forma giyemeyecek
26
Yunanlar hamile kadını dövüp parasını aldı
Yunanlar hamile kadını dövüp parasını aldı
66
Yunan ırkçılar, mülteci avına çıktı
Yunan ırkçılar, mülteci avına çıktı
79
Kaza yapan servis şoförüne tekme ve yumrukla saldırdı
Kaza yapan servis şoförüne tekme ve yumrukla saldırdı
40
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir