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Hollanda polisi bir kadına saldırdı

Ülkede, görüntülerin ortaya çıkmasından sonra polislere tepki yağdı.

DHA | 17.04.2019 - 14:10..
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Hollanda'nın Utrecht kentinde, bir grup polisin bir şüpheliyi gözaltına aldığı sırada, çevreden vatandaşların olay müdahalesi ile arbede yaşandı.

TEKMELEDİ VE YUMRUK ATTI

Arbede sırasında bir polis memurunun, kendisini ikaz eden başörtülü bir kadını önce teklemesi ardından yüzüne yumruk atması büyük tepki çekti.

Hollanda polisi bir kadına saldırdı

Hollanda polisi bir kadını tekmeledi ViDEO

Polis yetkilileri, 2 polis memurunun bir şüpheliye müdahalesi sırasında, çevreden kişilerin polislerin işini yapmasına engele olduğunu ve ortaya çıkan arbedede polisin cop ile bazı kişilere müdahale ettiğini duyurdu.

OLAY BİRÇOK KİŞİ TARAFINDAN KAYDEDİLDİ

Yaşanan arbedeye dair yayınlanan amatör kamera görüntülerinde polislerin bir adamı gözaltına almaya çalıştığı sırada, bir başka kişinin polislere saldırdığı görülüyor.

Hollanda polisi bir kadına saldırdı

Yine görüntülerde arbede sırasında iki kadının da sürece müdahil olduğu; bu sırada bir polisin, bir kadını yere düşürdüğü, başörtülü bir başka kadına da önce tekme, ardından yumruk attığı görülüyor.

Hollanda polisi bir kadına saldırdı

BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından polisler büyük tepki çekti. Polis yetkilileri olayın aydınlatılmaya çalışıldığını; sosyal medyadaki videoların inceleneceğini; polislerin olaya yaklaşımının da ayrıca araştırılacağını duyurdu.

Polis, görüntülerdeki kadınlara da ulaşılmaya çalışıldığını; olayın detayları için onların da bilgisine başvuracaklarını duyurdu.

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