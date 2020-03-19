Hollanda Sağlık Bakanı Bruno Bruins parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisi'nde koronavirüs tedbirlerinin ele alındığı oturumda bayıldı.
EVİNE GİTTİ
Aniden yere düşen Bruins, etraftakilerin yardımı sonrası ayağa kalktı.
Ara verilen oturumun ardından evine döndüğünü belirten Bruins, dinlenip yarın yapılacak oturumlara katılacağını kaydetti.
Hollanda Sağlık Bakanı koronavirüs oturumunda bayıldı ViDEO
"İYİ HİSSEDİYORUM"
Bruins, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yoğun haftaların yorgunluğuyla bayıldım. Kendimi şimdi daha iyi hissediyorum" ifadelerini kullandı.