Hollanda Sağlık Bakanı koronavirüs oturumunda bayıldı

Sara krizi geçiren vatandaş korona şüphesine neden oldu

1 Benzin ve motorine yeni indirim Cuma gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinde 19 kuruş, benzinde ise 16 kuruş indirim geliyor.

2 Serenay Sarıkaya, bakıma gitti Geçen hafta, sevgili Cem Yılmaz'ın annesi ile tanışması ile gündem olan Serenay Sarıkaya, bakıma girdi.

3 Virüs nedeniyle kilise ve sinagoglar kapandı Tüm dünyayı kasıp kavuran koronavirüs ibadethaneleri de etkiledi. İstanbul Taksim’de kilise ve sinagoglar koronavirüs nedeniyle kapanırken, 26 Mart'ta yeniden açılması bekleniyor.

4 Kayseri'de zincirleme trafik kazası: 18 yaralı Buzlanma nedeniyle 5 servis aracı ve 1 tırın çarpışması sonucu gerçekleşen kazada, 18 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

5 Meksika ve Kosta Rika'da koronadan ilk ölüm gerçekleşti Koronavirüs nedeniyle Meksika'da 41 yaşındaki hasta hayatını kaybederken, Kosta Rika'da ise 87 yaşındaki hasta hayatını kaybetti.

6 İsmail Köybaşı, İspanya'da yaşananları anlattı İspanya La Liga ekiplerinden Granada forması giyen İsmail Köybaşı, ülkedeki koronavirüs salgınını ve etkilerini anlattı.