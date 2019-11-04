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Hollanda sivilleri katlettiğini kabul etti

2015'teki Irak operasyonda 70 sivilin hayatını kaybetmesini neden olan Hollanda, "Savaş ortamında sivil kayıp riskinin tamamen ortadan kaldırılması imkansız" açıklamasını yaptı.

Haber Merkezi | 04.11.2019 - 17:11..
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Hollanda sivilleri katlettiğini kabul etti

Hollanda hükümetine bağlı F-16 uçaklarının, 2015 yılında Irak'a düzenlediği hava saldırısında, 70 sivil hayatını kaybetti.

Bu saldırılar hakkında bilgi edinmek için 2016'da Hollanda Savunma Bakanlığı’na, 2018'de de iki kez Hollanda Savcılığı’na yapılan başvurular reddedilmişti.

70 SİVİLİ ÖLDÜRDÜĞÜNÜ KABUL ETTİ

Hollanda, hava operasyonlarında 70 sivilin hayatını kaybetmelerine neden olduğunu kabul etti.

"SAVAŞ ORTAMINDA SİVİL KAYIP RİSKİ ORTADAN KALDIRILAMAZ"

Hollanda Savunma Bakanı Ank Bijleveld, savaş ortamında sivil kayıp riskinin tamamen ortadan kaldırılmasının imkansız olduğunu ifade etti. F16 pilotları gibi bireysel şahısların, sadece şahsen bir ceza gerektiren suç işlediklerinde ceza kanunları uyarınca sorumlu olduklarını vurgulayan Bijleveld, Savunma Bakanlığı’nca yapılan araştırmada, yasa dışı güç kullanılmadığı sonucuna varıldığını belirtti.

Hollanda sivilleri katlettiğini kabul etti

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