taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8819
Euro
6.4993
Altın
1485.72
Borsa
99027.82
Gram Altın
280.837
Bitcoin
49144.35

Hollanda, Türkiye'ye yönelik silah ihracatını askıya aldı

Norveç ve Finlandiya'nın ardından Hollanda da Türkiye'ye silah satayı duyurduğunu açıkladı.

AA | 11.10.2019 - 19:56..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş
Hollanda, Türkiye'ye yönelik silah ihracatını askıya aldı

Suriye'nin kuzeyindeki YPG varlığını temizlemek için Barış Pınarı Harekatı'nı başlatan Türk ordusu Suriye'de ilerlemeye devam ederken, terör sevici ülkelerden de tepkiler gelmeye devam ediyor.

Hollanda Türkiye'ye yönelik silah ihracatını askıya aldığını açıkladı. Barış Pınarı Harekatı nedeniyle Norveç ve Finlandiya'nın Türkiye'ye yaptırıma hazırlandığı, iki ülkenin Türkiye'ye silah satışını durdurduğu bildirilmişti.

İsveç Parlamentosu da Avrupa Birliği'den (AB) Türkiye'ye silah ambargosu uygulamasını istemeye karar vermişti.

TÜRK BÜYÜKELÇİ BAKANLIĞA ÇAĞIRILMIŞTI

Harekatın başlamasının ardından Hollanda kınama mesajı yayınlayarak Türk Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığı'na çağırılmıştı.

Dün de Hollanda parlamentosu Türkiye'ye yönelik yaptırım önerisi sunmuştu.

Hollanda Radyo ve Televizyon Şirketi, yaptırım önerisinin iktidar koalisyonunun tüm partileri ve muhalif partileri tarafından destek gördüğünü duyurmuştu.

Hollanda, Türkiye'ye yönelik silah ihracatını askıya aldı

FİNLANDİYA VE NORVEÇ DE ASKIYA ALMIŞTI

Ayrıca, Norveç ve Finlandiya da önceki günlerde Türkiye'ye yönelik silah ihracatını askıya aldığını açıklamış, İspanya ise 'Suriye'deki gerilimin tırmanması durumunda' Türkiye'deki Patriot hava savunma sistemlerini geri çekeceğini duyurmuştu.

İSRAİL SATMADI DİYE KENDİ SİLAHLARIMIZI YAPMIŞTIK

Bilindiği üzere bir dönem İsrail, Türkiye'ye heron satmıyordu.

İsrail'in bu konudaki tavrından vazgeçmemesi üzerine Türkiye, yerli ve milli İHA ve SİHA üretmeye başladı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Resulayn'da bir grup terörist sağ ele geçirildi

Resulayn'da bir grup terörist sağ ele geçirildi

285
Barış Pınarı Harekatı'nda bir asker şehit oldu

Barış Pınarı Harekatı'nda bir asker şehit oldu

690
Filistin, Barış Pınarı Harekatı'na sessiz kaldı

Filistin, Barış Pınarı Harekatı'na sessiz kaldı

1186
Cem Yılmaz, Mehmetçik Vakfı'na bağış yapacak

Cem Yılmaz, Mehmetçik Vakfı'na bağış yapacak

334
Cengiz Ünder, tavrını belli etti

Cengiz Ünder, tavrını belli etti

128
Fillerin emeklilik kararı Danimarka Başbakanı’nı güldürdü

Fillerin emeklilik kararı Danimarka Başbakanı’nı güldürdü

156
Teröristler ABD ve Rusya'ya lanet okudu

Teröristler ABD ve Rusya'ya lanet okudu

251
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir