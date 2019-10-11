Hollanda, Türkiye'ye yönelik silah ihracatını askıya aldı

Suriye'nin kuzeyindeki YPG varlığını temizlemek için Barış Pınarı Harekatı'nı başlatan Türk ordusu Suriye'de ilerlemeye devam ederken, terör sevici ülkelerden de tepkiler gelmeye devam ediyor.

Hollanda Türkiye'ye yönelik silah ihracatını askıya aldığını açıkladı. Barış Pınarı Harekatı nedeniyle Norveç ve Finlandiya'nın Türkiye'ye yaptırıma hazırlandığı, iki ülkenin Türkiye'ye silah satışını durdurduğu bildirilmişti.

İsveç Parlamentosu da Avrupa Birliği'den (AB) Türkiye'ye silah ambargosu uygulamasını istemeye karar vermişti.

TÜRK BÜYÜKELÇİ BAKANLIĞA ÇAĞIRILMIŞTI

Harekatın başlamasının ardından Hollanda kınama mesajı yayınlayarak Türk Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığı'na çağırılmıştı.

Dün de Hollanda parlamentosu Türkiye'ye yönelik yaptırım önerisi sunmuştu.

Hollanda Radyo ve Televizyon Şirketi, yaptırım önerisinin iktidar koalisyonunun tüm partileri ve muhalif partileri tarafından destek gördüğünü duyurmuştu.

FİNLANDİYA VE NORVEÇ DE ASKIYA ALMIŞTI

Ayrıca, Norveç ve Finlandiya da önceki günlerde Türkiye'ye yönelik silah ihracatını askıya aldığını açıklamış, İspanya ise 'Suriye'deki gerilimin tırmanması durumunda' Türkiye'deki Patriot hava savunma sistemlerini geri çekeceğini duyurmuştu.

İSRAİL SATMADI DİYE KENDİ SİLAHLARIMIZI YAPMIŞTIK

Bilindiği üzere bir dönem İsrail, Türkiye'ye heron satmıyordu.

İsrail'in bu konudaki tavrından vazgeçmemesi üzerine Türkiye, yerli ve milli İHA ve SİHA üretmeye başladı.