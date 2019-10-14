Hollanda'da 2. Dünya Savaşı'ndan kalma bomba bulundu

Hollanda’nın Arnhem şehrindeki Doorwerth Kalesi’nde 121 adet bomba bulundu.

OK TOPLARKEN BOMBA BULDULAR

Arnhem şehrindeki Doorwerth Kalesi’nde düzenlenen bir okçuluk yarışmasından sonra atılan okları toplayan görevliler 2 adet bomba buldu.Daha sonrasında yapılan aramalarda kale etrafında toplamda 121 adet bombaya ulaşıldı.

BÖLGEDE SIK SIK YAŞANAN BİR DURUM

Yetkililerin verdiği bilgiye göre, bu tarz olayların sık sık yaşandığını ve patlayıcıların muhtemelen Arhnem Savaşı'ndan kalma tanksavar bombaları olduğunu ifade etti. Bir kısmı yerleşim yerlerinde olmak üzere 2. Dünya Savaşı’ndan kalma patlamamış çok sayıda bomba bulunuyor. Bu bombalar uzmanlarca kontrollü şekilde etkisiz hale getiriliyor.