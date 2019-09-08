Hollanda'da 5 yaşındaki kız çocuğu annesini kurtardı

Hollanda'nın doğusundaki Oldenzaal polisinin verdiği bilgiye göre, annesinin rahatsızlandığını ve konuşamadığını fark eden 5 yaşındaki kız çocuğu, 112 acil servis numarasını aradı.

112'Yİ ARAYIP ANNESİNİN DURUMUNU ANLATTI

Telefondaki görevliye annesinin durumunu anlatan küçük kız, yardım istedi. Acil servis hattındaki görevlinin söylediklerini uygulayan kız çocuğu, aynı zamanda annesinin durumu hakkında sürekli bilgi verdi. Bir yandan da evin sokak kapısını açarak polis ve ambulans ekiplerinin gelmesini bekledi.

ANNESİNİN HAYATINI KURTARMAYI BAŞARDI

Sağlık ekiplerinin eve ulaşmasının ardından hastaneye kaldırılan annenin durumunun iyiye gitti açıklandı. Polis, çabasından dolayı küçük kıza bir oyuncak ayı armağan etti. Oldenzaal polisinin Faceebook hesabından yapılan açıklamada, küçük kızın "harika bir performans sergilediği" belirtildi.