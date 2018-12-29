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Hollanda'da aşırı sağcı Sarı Yelekliler polisle çatıştı

Polis, arbede sonucu hakaret, havai fişek atılması ve uyarılara uyulmaması gerekçesi ile 5 kişiyi gözaltına aldı.

AA | 29.12.2018 - 23:21..
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Hollanda'da aşırı sağcı Sarı Yelekliler polisle çatıştı

Sarı Yelekliler, sosyal medyadan yapılan çağrılar üzerine bu kez Lahey'deki Hollanda Parlamentosu önünde toplandı.

Hollanda'da aşırı sağcı Sarı Yelekliler polisle çatıştı

200 KİŞİYLE YÜRÜDÜLER

Yaklaşık 200 kişinin katıldığı gösteride Sarı Yelekliler, Parlamento'dan şehir merkezine yürüdü.

Hollanda'da aşırı sağcı Sarı Yelekliler polisle çatıştı

AŞIRI SAĞCILAR POLİSLE ÇATIŞTI

Genellikle aşırı sağcı grupların yer aldığı gösteride, polis ile Sarı Yelekliler arasında arbede yaşandı.

Hollanda'da aşırı sağcı Sarı Yelekliler polisle çatıştı

BEŞ KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Polis, arbede sonucu hakaret, havai fişek atılması ve uyarıların dinlenmemesi gerekçesi ile 5 kişiyi gözaltına aldı.

Hollanda'da aşırı sağcı Sarı Yelekliler polisle çatıştı

BELEDİYE BAŞKANI GÖSTERİLERİ İPTAL ETTİ

Öte yandan, Lahey Belediye Başkanı Pauline Krikke ise Sarı Yelekliler'in gösterisini, güvenlik gerekçesiyle iptal ettiğini duyurdu.

Hollanda'da aşırı sağcı Sarı Yelekliler polisle çatıştı

KIRMIZI YELEKLİLER DE MEYDANA ÇIKIYOR

Ülkede 5 haftadır toplanan Sarı Yelekliler'e alternatif olarak örgütlenen “kırmızı yelekliler", 13 Ocak'ta Utrecht kentinde hükümet karşıtı gösteri yapacak.

Hollanda'da aşırı sağcı Sarı Yelekliler polisle çatıştı

Hollanda'da aşırı sağcı Sarı Yelekliler polisle çatıştı

Hollanda'da aşırı sağcı Sarı Yelekliler polisle çatıştı

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