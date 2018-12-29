Hollanda'da aşırı sağcı Sarı Yelekliler polisle çatıştı

Sarı Yelekliler, sosyal medyadan yapılan çağrılar üzerine bu kez Lahey'deki Hollanda Parlamentosu önünde toplandı.
200 KİŞİYLE YÜRÜDÜLER
Yaklaşık 200 kişinin katıldığı gösteride Sarı Yelekliler, Parlamento'dan şehir merkezine yürüdü.
AŞIRI SAĞCILAR POLİSLE ÇATIŞTI
Genellikle aşırı sağcı grupların yer aldığı gösteride, polis ile Sarı Yelekliler arasında arbede yaşandı.
BEŞ KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Polis, arbede sonucu hakaret, havai fişek atılması ve uyarıların dinlenmemesi gerekçesi ile 5 kişiyi gözaltına aldı.
BELEDİYE BAŞKANI GÖSTERİLERİ İPTAL ETTİ
Öte yandan, Lahey Belediye Başkanı Pauline Krikke ise Sarı Yelekliler'in gösterisini, güvenlik gerekçesiyle iptal ettiğini duyurdu.
KIRMIZI YELEKLİLER DE MEYDANA ÇIKIYOR
Ülkede 5 haftadır toplanan Sarı Yelekliler'e alternatif olarak örgütlenen “kırmızı yelekliler", 13 Ocak'ta Utrecht kentinde hükümet karşıtı gösteri yapacak.