taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.34215
Euro
6.1006
Altın
1221.5
Borsa
93616.45
Gram Altın
210.185

Hollanda'da çalınan Picasso tablosu bulundu

Rotterdam şehrinde müzeden 6 yıl önce çalınan Picasso'nun 'Harlequin Başı' isimli tablosu Romanya’da gömülü halde bulundu.

İHA | 19.11.2018 - 03:46..
  1. Haberler
  2. Kültür Sanat

Rumen polisi, Picasso’nun 800 bin euro değer biçilen tablosunu, bir ormanda toprağa gömülü olarak bulduğunu duyurdu.

Romanya’da Organize Suçlar Savcılığından yapılan açıklamaya göre, 2012 yılında çalınan yedi tablodan birisi olan "Harlequin Başı”, önümüzdeki birkaç gün içinde analiz edilerek orjinalliği ortaya çıkacak.

HIRSIZIN ANNESİ, YAKTIĞINI İDDİA ETMİŞTİ

Değerinin 18 milyon euro olduğu tahmin edilen iki Monet, bir Gauguin ve bir Matisse tablosunun sonsuza kaybolduğuna inanılıyordu. O dönemde tabloları çaldığı iddia edilen Radu Dogaru’nun annesi, oğluna karşı suçlamaların düşmesini sağlamak için, kanıtları yok etmek için tabloları yaktığını açıklamıştı.

Ancak, Romen kökenli Hollandalı yazar Mira Feticu’ya gönderilen esrarengiz bir mesajda, başyapıtların en azından bir kısmının hala sağlam olduğu iddia edilmişti. Feticu, 10 gün önce verdiği demeçte, "Picasso’dan tablosunun saklandığı yeri belirten talimatları içeren bir mektubu Rumence aldım” açıklamasını yapmıştı.

Hollanda'da çalınan Picasso tablosu bulundu

ZANLININ EVİNİN YAKININ GÖMÜLÜ BULUNDU

Ünlü tablo, Romanya’nın Tulça şehrinin ormana yolunda, hırsızlıkla suçlanan Dogaru’nun evine yaklaşık 15 km uzaklıkta, karla kaplı bölgenin kazılmasıyla plastikle sarılmış halde bulundu. Hollanda televizyonu NOS’a konuşan Triton Koleksiyonun Eski Küratörü Peter van Beveren, “Tablonun özgünlüğüyle ilgili pek çok şüphe var” açıklamasında bulundu.

Soygunla ilgili Radu Dogaru ve annesi Olga dahil olmak üzere toplam altı kişi, 2014 yılında iki ila altı yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı. Sigortacılara tazminat olarak 18,1 milyon euro ödeme yapıldı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Yatalak babasının boğazını kesip intihara kalkıştı

Yatalak babasının boğazını kesip intihara kalkıştı

23
Schröder: ABD Avrupa'da işgalci gibi hareket ediyor

Schröder: ABD Avrupa'da işgalci gibi hareket ediyor

7
Macron: Avrupa daha bağımsız olmalı

Macron: Avrupa daha bağımsız olmalı

5
Karın ağrısıyla gittiği doktorda 7 şişe kist çıkarıldı

Karın ağrısıyla gittiği doktorda 7 şişe kist çıkarıldı

2
UEFA Uluslar Ligi'nde günün sonuçları

UEFA Uluslar Ligi'nde günün sonuçları

1
İzmir'de yanmış erkek cesedi bulundu

İzmir'de yanmış erkek cesedi bulundu

0
Hollanda'da çalınan Picasso tablosu bulundu

Hollanda'da çalınan Picasso tablosu bulundu

1
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM