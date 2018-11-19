Hollanda'da çalınan Picasso tablosu bulundu

Rumen polisi, Picasso’nun 800 bin euro değer biçilen tablosunu, bir ormanda toprağa gömülü olarak bulduğunu duyurdu.

Romanya’da Organize Suçlar Savcılığından yapılan açıklamaya göre, 2012 yılında çalınan yedi tablodan birisi olan "Harlequin Başı”, önümüzdeki birkaç gün içinde analiz edilerek orjinalliği ortaya çıkacak.

HIRSIZIN ANNESİ, YAKTIĞINI İDDİA ETMİŞTİ

Değerinin 18 milyon euro olduğu tahmin edilen iki Monet, bir Gauguin ve bir Matisse tablosunun sonsuza kaybolduğuna inanılıyordu. O dönemde tabloları çaldığı iddia edilen Radu Dogaru’nun annesi, oğluna karşı suçlamaların düşmesini sağlamak için, kanıtları yok etmek için tabloları yaktığını açıklamıştı.

Ancak, Romen kökenli Hollandalı yazar Mira Feticu’ya gönderilen esrarengiz bir mesajda, başyapıtların en azından bir kısmının hala sağlam olduğu iddia edilmişti. Feticu, 10 gün önce verdiği demeçte, "Picasso’dan tablosunun saklandığı yeri belirten talimatları içeren bir mektubu Rumence aldım” açıklamasını yapmıştı.

ZANLININ EVİNİN YAKININ GÖMÜLÜ BULUNDU

Ünlü tablo, Romanya’nın Tulça şehrinin ormana yolunda, hırsızlıkla suçlanan Dogaru’nun evine yaklaşık 15 km uzaklıkta, karla kaplı bölgenin kazılmasıyla plastikle sarılmış halde bulundu. Hollanda televizyonu NOS’a konuşan Triton Koleksiyonun Eski Küratörü Peter van Beveren, “Tablonun özgünlüğüyle ilgili pek çok şüphe var” açıklamasında bulundu.

Soygunla ilgili Radu Dogaru ve annesi Olga dahil olmak üzere toplam altı kişi, 2014 yılında iki ila altı yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı. Sigortacılara tazminat olarak 18,1 milyon euro ödeme yapıldı.