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Hollanda'da camiye saldırı

Hollanda'da İslam ve göçmen karşıtı PEGIDA hareketi mensubu bir grup, Lahey kentindeki bir camiye İslamofobik saldırı düzenledi.

AA | 03.03.2019 - 17:19..
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asd

PEGIDA hareketi, Faslıların gittiği As Soennah Camisi’nin giriş kapısına, Hazreti Muhammed'e hakaret içeren pankart ve maket astı.

AS Soennah Camisi Başkanı Abdelhamed Taheri, AA muhabirine, sabah namazı sonrası eve giderken pankart ve maketi fark ettiklerini belirterek, "Cemaat bu görüntüden çok korktu. Kısa süre sonra polis caminin önüne gelerek pankartı ve maketi oradan kaldırdı." dedi.

CAMİYE İSLAM KARŞITI SALDIRI

Taheri, bu saldırının, Müslümanların en sevdiği kişiye karşı olduğu için dünya genelinde tüm Müslümanları derinden yaralayacağına vurgu yaparak, "Sabahtan beri birçok Müslüman 'neler yapabiliriz' diye camiye akın ediyor ve bu durumdan endişe duyuyorlar. Cami yönetimi olarak insanları ve cemaati sakinleştirmeye çalışıyoruz fakat duygular üst düzey yoğunlukta. Bu seferki saldırıdan insanlar çok üzgün ve kırgın." ifadesini kullandı.

Saldırının, kendilerini "Batı'nın İslamlaşmasına karşı vatansever Avrupalılar" olarak tanımlayan PEGIDA'nın yaptığını ifade eden Taheri, "Caminin etrafında bulunan güvenlik kameralarından cemaatin sabah namazında bulunduğu vakitte PEGIDA mensubu üç kişinin Peygamber Efendimize hakaret içeren bu çirkin saldırıyı yaptıklarını gördük. PEGIDA daha sonra sosyal medya hesaplarında pankart ve maketin fotoğrafını paylaştı ve bir saat sonra paylaşımı sildi. Ama biz bu paylaşım silinmeden fotoğrafını çektik." diye konuştu.

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