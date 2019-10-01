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Hollanda'da çiftçiler ayaklandı

Hükümetin tarım politikasını protesto eden binlerce çiftçi, yüzlerce traktörle gösteri düzenledi.

AA | 01.10.2019 - 17:39..
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Hollanda'nın Lahey kentinde toplanan binlerce çiftçi, hükümetin tarım politikasını protesto etti.

Bir çobanın inisiyatifi ile başlayan ve çeşitli kurumların desteği ile organize edilen gösteriye, ülkenin farklı kentlerinden gelen gösterici katıldı. Çiftçiler, Malieveld Meydanı'nda toplandı.

YÜZLERCE TRAKTÖR GÖSTERİ İÇİN GELDİ

Belediyenin sadece 75 traktöre izin vermesine rağmen çiftçiler, yüzlerce traktör ile otoyolları kullanarak gösterinin yapıldığı meydana geldi.

Bu nedenle sabah trafiğinde ülke genelindeki farklı noktalarda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

Hollanda'da çiftçiler ayaklandı

"İKLİM ANLAŞMASI ÇİFTÇİNİN ÖLÜMÜ"

Çiftçiler, traktörlerin üzerine, "Seni besleyen kişinin elini ısırma", "Bıktık artık", "Ülkede devran çiftçinin ekimi ile dönüyor", "Biraz daha bu siyaseti uygularsan bütün çiftçileri kaybedersin" ve "İklim anlaşması çiftçinin ölümü" yazılı pankart ve dövizler astı.

Hollanda'da çiftçiler ayaklandı

3 ÇİFTÇİ GÖZALTINA ALINDI

Polisin uyarılarını dinlemeyen ve barikatı traktörle devirerek meydana giren 3 çiftçi gözaltına alındı.

Hollanda'da çiftçiler ayaklandı

Hollanda'da çiftçiler ayaklandı

Hollanda'da çiftçiler ayaklandı

Hollanda'da çiftçiler ayaklandı

Hollanda'da çiftçiler ayaklandı

Hollanda'da çiftçiler ayaklandı

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