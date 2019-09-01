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Hollanda'da düğün konvoyuna müdahale eden polisi dövdüler

Rotterdam kentinde tehlikeli sürüş, sol şeridi gereksiz ihlal ve korna çalarak gürültü yaptıkları şikayetiyle durdurulan düğün konvoyundaki bazı kişiler, polis memurunu dövdü.

AA | 01.09.2019 - 04:46..
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Hollanda'da düğün konvoyuna müdahale eden polisi dövdüler

Polisin verdiği bilgiye göre olay, Cuma akşamı Rotterdam'ın Westzeedijk bölgesinde meydana geldi. Korna çalarak ilerleyen bir düğün konvoyu, polis ekibi tarafından durduruldu.

ÇIKAN TARTIŞMADA POLİSİ DARBETTİLER

Tehlikeli bir şekilde araç kullanma, sol şeridi gereksiz yere işgal etme ve gürültü kirliliği nedeniyle haklarında şikayet bulunduğunu belirten polisle, düğün alayındakiler arasında tartışma çıktı.

Tartışma sırasında konvoydakilerden bir kişi, polis memurunu yumruklayarak yere düşürdü. Hafif beyin sarsıntısı geçirdiği belirtilen polis memuru, tedavi altına alındı.

Hollanda'da düğün konvoyuna müdahale eden polisi dövdüler

3 KİŞİ GÖZALTINDA

Polis ekipleri, damat da dahil olmak üzere, konvoydaki 3 kişiyi gözaltına aldı. Olayla ilgili olarak bir kişinin de arandığı belirtildi.

Düğün konvoyundaki otomobillerden birinin de çalıntı olduğu ortaya çıktı.

Hollanda'da düğün konvoyuna müdahale eden polisi dövdüler

SOSYAL MEDYADA "KORNACI TÜRKLER" İLE ETİKET OLDU

Polis, gözaltına alınanların kimliğini ve uyruğunu açıklamadı ancak sosyal medyada olay, "Kornacı Türkler polis dövdü" başlığıyla paylaşıldı.

Olay, "ToeterTurken" (Kornacı Türkler) etiketiyle sosyal medyanın en çok tartışılan konularından biri oldu.

Hollanda'da düğün konvoyuna müdahale eden polisi dövdüler

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