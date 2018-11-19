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Hollanda'da Filistin'e destek gösterisi

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da, İsrail'in katliamlarına karşı Filistin'e destek gösterisi düzenlendi.

AA | 19.11.2018 - 10:02..
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Hollanda Filistin Topluluğu Vakfınca (PGNL) yapılan gösteride, aralarında Hollandalıların da bulunduğu göstericiler İsrail'in katliamlarına dikkati çekmek için başkent Amsterdam'daki Dam Meydanı'nda toplandı.

Hollanda'da Filistin'e destek gösterisi

AMSTERDAM'DAN DESTEK

Filistin bayrakları taşıyan eylemciler, "Gazze 12 yıldır abluka altında", "Gazze'nin sınırlarını aç", "Hepimizi Filistinliyiz" ve "Filistin'e özgürlük, İsrail'e boykot" yazılı dövizler taşıdı.

Hollanda'da Filistin'e destek gösterisi

Gösteride, İsrail'in yıl boyunca ateşkes anlaşmasını suistimal ederek Filistinlileri aldattığını ve İsrail ordusuna bağlı özel kuvvetlerden bir grup askerin sivil araçla geçen hafta Gazze'ye sızması sonrasında bölgenin kan gölüne döndüğünü anlatan bildiri dağıtıldı.

KINAMA BİLDİRİSİ

Bildiride ayrıca, İsrail askerlerinin 30 Mart'tan bu yana devam eden barışçıl gösterilere müdahalesinde 220'den fazla Filistinlinin hayatını kaybettiğine işaret edildi.

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