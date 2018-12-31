taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.2827
Euro
6.0404
Altın
1279.25
Borsa
90435.33
Gram Altın
217.388

Hollanda'da Filistinlilerin 'Dönüş Anahtarı' anıtı sergil

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da düzenlenen gösteride Filistinliler için evlerine dönüşü ve bu haklarına bağlılıklarını simgeleyen "Dönüş anahtarı" anıtı sergilendi.

AA | 31.12.2018 - 09:14..
  1. Haberler
  2. Avrupa
Whatsapp ile paylaş

Hollanda Filistin Evi Vakfı ve Geniş Platform Filistin Vakfınca düzenlenen gösteride katılımcılar, İsrail'in Filistin topraklarını işgal etmesine dikkati çekmek için Amsterdam'ın Dam Meydanı'nda toplandı.

Gösteride sergilenen seyyar "Dönüş anahtarı" anıtının önüne üzerinde "adalet", "eşitlik" ve "özgürlük" yazan çelenk bırakıldı.

Hollanda'da Filistinlilerin 'Dönüş Anahtarı' anıtı sergil

GÖSTERİ DÜZENLENDİ

Daha sonra gösteriye katılanlar tarafından anıtın önüne kırmızı gül bırakılarak Filistin'de bu zamana kadar yaşamını yitirenler anıldı.

Filistin bayrakları taşıyan eylemciler, "Özgür Filistin", "Gazze'deki kuşatmayı durdur" ve "İsrail'in Filistin'i işgalini durdur" yazılı pankartlar taşıyarak "Özgür Filistin" ve "Terörist İsrail" sloganları attı.

Hollanda'da Filistinlilerin 'Dönüş Anahtarı' anıtı sergil

HOLLANDALI AKTİVİSTLER DE KATILDI

Gösteri sırasında yapılan konuşmalarda, İsrail'in Filistinlilere 70 yıldır yaptığı zulmün son bulmasına işaret edilerek, Hollanda hükümetinin Uluslararası Adalet Divanı'na (UAD) ev sahipliği yaptığı sorumluluğunun bilincinde olarak İsrail'in yaptığı haksızlık ve zulme karşı baskı uygulaması gerektiğine vurgu yapıldı.

Hollanda'da Filistinlilerin 'Dönüş Anahtarı' anıtı sergil

Gösteride ayrıca, başkent Amsterdam'da yaklaşık 4,5 yıldır İsrail'in Filistin'deki zulmüne dikkat çekmek için tek başına gösteri yapan Hollandalı aktivist Simon Vrouwe ve büyük fedakarlıklar yaparak Filistinlilere destek olan bazı Hollandalı aktivistlere teşekkür amaçlı sembolik Filistin pasaportu ve buket çiçek takdim edildi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Juncker'den AB ülkelerine: İki yüzlüsünüz

Juncker'den AB ülkelerine: İki yüzlüsünüz

25
2019'da motorlu taşıtlar vergisinde zam oranı

2019'da motorlu taşıtlar vergisinde zam oranı

52
Çatıdan düşen karın altında kalan çocuğu kepçe ezdi

Çatıdan düşen karın altında kalan çocuğu kepçe ezdi

28
Bakan Soylu: Maraş ve Çorum olayları tamamen fitneydi

Bakan Soylu: Maraş ve Çorum olayları tamamen fitneydi

30
TCG Çeşme 8 ayrı noktada çalışmalarını tamamladı

TCG Çeşme 8 ayrı noktada çalışmalarını tamamladı

18
Bild'in hedef gösterdiği camilere saldırı

Bild'in hedef gösterdiği camilere saldırı

18
ABD askerlerinin nereye çekildiği belli oldu

ABD askerlerinin nereye çekildiği belli oldu

22
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir