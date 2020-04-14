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Hollanda'da koronadan ölenlerin sayısı 2 bin 945'e çıktı

Koronavirüs nedeniyle vaka sayısı son 24 saatte 868 artarak 27 bin 419'a ulaşırken, ölü sayısı 122 artışla 2 bin 945 oldu.

AA |
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Hollanda'da koronadan ölenlerin sayısı 2 bin 945'e çıktı

Ölümcül koronavirüs, Hollanda'da etkisini göstermeye devam ediyor.

Sağlık Bakanlığına bağlı Sağlık ve Çevre için Devlet Enstitüsü (RIVM), koronavirüs ile ilgili bilgileri güncelledi.

ÖLÜ SAYISI 2 BİN 945 OLDU

Buna göre, ülkede son 24 saatte 210 kişinin daha tedavi altına alınmasıyla birlikte hastaneye kaldırılan kişi sayısı 8 bin 939'a ulaştı.

Koronavirüs görülen kişi sayısının son 24 saatte 868 artarak 27 bin 419'a çıktığı ülkede, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı da 122 artışla 2 bin 945'e yükseldi.

PASKALYA BAYRAMI'NDA 1800 KİŞİYE PARA CEZASI

Yerel medyadaki haberlerde, 2 gün süren Paskalya Bayramı'nda koronavirüs salgınının yayılmasını engellemek için alınan önlemlere uymayan yaklaşık 1800 kişiye para cezası kesildiği belirtildi.

Rotterdam kentinde pazartesi günü bir apartmanın çatısında mangal yapan 17 kişiye, toplam 6 bin 783 euro ceza verildiği aktarıldı.

Hollanda'da koronadan ölenlerin sayısı 2 bin 945'e çıktı

KURALLARI İHLAL EDEN KİŞİLERE 400 EURO CEZA

Aile hekimlerinin, bu zamana kadar ve bundan sonra RIVM'in test yapmadığı ama ölüm raporuna "koronavirüsten vefat ettiği" yazılan kişilerin sayısını tespit edecekleri bilgisi de paylaşıldı.

Ülkede, dışarıda 3 ve daha fazla kişinin bir araya gelmesi, kişiler arasında 1.5 metreden az mesafe olması halinde kuralları ihlal eden kişilere, 400 euroya kadar ceza uygulanıyor.

Hollanda'da koronadan ölenlerin sayısı 2 bin 945'e çıktı

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