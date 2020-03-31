Koronavirüs salgınına yakalanmamak için temizlik kadar sosyal mesafeyi korumak da önemli.
Hollanda'nın Rijsbergen güvenlik kameralarınca kayda geçen görüntülerde, bir süpermarkette kuyruk olduğu görüldü.
MÜŞTERİLERİN KAVGASI
Müşterilerin sosyal mesafeye dikkat etmemesi nedeniyle markette kavga çıktı. Bazı müşteriler, yumruk yumruğa kavgaya tutuştu. O anlar saniye saniye kaydedildi.
HOLLANDA'DA SON DURUM
11 bin 750 koronavirüs vakası görülen Hollanda'da 864 kişi yaşamını yitirdi.
Hollanda'da markette sosyal mesafe kavgası VİDEO