1 İstanbul'un giriş-çıkışında koronavirüs kuyruğu KoronaVirüs denetimi nedeniyle İstanbul'un giriş ve çıkışlarında kilometrelerce kuyruk oluştu.

2 Nikolay Gogol kimdir Puşkin’in ardında hissettiği varlığıyla daha büyük bir güçle yazan, “Ölü Canlar”, “Palto”, “Bir Delinin Hatıra Defteri” gibi büyük eserlerin yazarı, Nikolay Vasilyeviç Gogol’un hayat hikayesidir...

3 Hollanda'da markette sosyal mesafe kavgası Müşterilerin bir süpermarkette birbirlerine saldırması, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

4 Kuzey Kore yine füze attı Koronavirüs salgınından tek bir kişinin bile etkilenmediğini iddia eden ülke rejimi, gizli gizli bir dizi önlemler aldı.

5 Ronaldinho ayak tenisi maçını kaybetti İngiliz basını, Ronaldinho'nun hapishanede katil ve hırsızlara karşı oynadığı ayak tenisi maçını kaybettiğini yazdı.

6 Anne Frank kimdir 16 yıllık hayatına sığdırılmış koca bir savaşın günlüğünü tutan, acının tarifini yaşayarak yapan genç kız, Anne Frank’in hayat hikayesidir...