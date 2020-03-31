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Hollanda'da markette sosyal mesafe kavgası

Müşterilerin bir süpermarkette birbirlerine saldırması, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Haber Merkezi |
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Hollanda'da markette sosyal mesafe kavgası

Koronavirüs salgınına yakalanmamak için temizlik kadar sosyal mesafeyi korumak da önemli.

Hollanda'nın Rijsbergen güvenlik kameralarınca kayda geçen görüntülerde, bir süpermarkette kuyruk olduğu görüldü.

MÜŞTERİLERİN KAVGASI

Müşterilerin sosyal mesafeye dikkat etmemesi nedeniyle markette kavga çıktı. Bazı müşteriler, yumruk yumruğa kavgaya tutuştu. O anlar saniye saniye kaydedildi.

HOLLANDA'DA SON DURUM

11 bin 750 koronavirüs vakası görülen Hollanda'da 864 kişi yaşamını yitirdi.

Hollanda'da markette sosyal mesafe kavgası VİDEO

Hollanda'da markette sosyal mesafe kavgası

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