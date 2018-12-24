Hollanda'da öğrenciler ilkokul müdürünü seçecek

Ülkede, okulların bahçe düzenlemesi ve alınacak eşyalar konusunda, bazı okullar zaman zaman öğrencilerin de fikrini alıyor. Ancak ilk kez, bir okul müdürü öğrenciler tarafından seçilecek.

BAŞVURU AZ OLDU

Eski müdürü bir başka okula giden ilkokul, yeni bir yönetici için ilan verdi ama beklenen oranda iş başvurusu olmadı. Bunun üzerine okul, daha fazla adaya ulaşmanın yollarını aradı.

KOMİSYON KURULDU

Okulun iletişim danışmanı Danille van Drongelen, Hollanda medyasına yaptığı açıklamada, bu amaçla öğrencilerin sürece aktif olarak katılmasını, kararlaştırdıklarını söyledi.

Yeni okul müdürünü belirlemek amacıyla, 5 öğrenciden oluşan bir komisyon oluşturuldu.

İŞ İLANINI ÖĞRENCİLER HAZIRLADI

Çocuklar tarafından, "Mizah duygusu gelişmiş yetenekli bir müdür arıyoruz", "En zor dersi bile biz okulda partiye çeviriyoruz" ve "Cesaretiniz yoksa elbette biz yardımcı oluruz" yazılı afişler hazırlandı.

OKULLARINI TANITTILAR

Komisyona seçilen 7. sınıftaki 5 öğrenci, video paylaşım sitesi YouTube için bir de film hazırladı. "Gelin size okulumuzu gezdirelim" anonsuyla başlayan videoda öğrenciler, hem müdür adaylarında aranan özellikler sıraladı, hem de okulu tanıttılar.

BAŞVURULARI İNCELEYECEKLER

Okul müdürlüğü için başvuran adayların bilgileri, Juliana van Stolberg İlkokulu'nun bağlı olduğu vakıf yönetimi tarafından incelenecek.

Ön eleme sonrası belirli şartlara uyan kişiler, 5 öğrenciden oluşan komisyon tarafından mülakata alınacak.

Görüşmede öğrencileri ikna etmeyi başaran aday, Hollandaca ve İngilizce çift dilli eğtim veren Juliana van Stolberg İlkokulu'nun yeni müdürü olacak.

ARANAN ŞARTLAR

Komisyonda yer alan ilkokul öğrencileri Evy, Lena Lynn, Koen, Tygo ve Jisse, Pazartesi günü, mülakat teknikleri ve adaylara soracakları sorular konusunda kısa bir eğitimden geçirildiler.

Öğrencilerin, iş başvuru yapan adaylarda aradığı en önemli özellikler, neşeli, cana yakın ve mizah duygusunun gelişmiş olması.

SEÇİMLER YILBAŞINDAN SONRA

Öğrencilere göre, adayların sınavda heyecanlanması önemli değil. Komisyon üyesi öğrencilerden Evy'nin gönlü, yeni ilkokul müdürünün erkek olmasından yana.

Çünkü okuldaki öğretmenlerin tamamının kadınlardan oluştuğunu söylüyor. Noel tatilinden sonra müdür seçimini yapacak olan ilkokul öğrencileri kendilerine güveniyor.