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Hollanda’da papağan gözaltına alındı

Polis, hırsızlık şüphesiyle gözaltına aldığı kişinin evde beslediği papağanını da gözaltına aldı.

İHA | 01.10.2019 - 09:59..
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Hollanda’nın Lahey kentinde bir kişi hırsızlık yaptığı şüphesiyle polis tarafından gözaltına alındı.

OMZUNUN ÜZERİNDEKİ PAPAĞANI DA GÖZALTINA ALDI

Polis, zanlıyı gözaltına alırken, zanlının omzunun üstünde bulunan papağanı da aldı. Polis zanlıyı nezarete atarken ‘tanık’ olarak değerlendirdiği papağanı da götürdü. Utrecht’te yapıldığı düşünülen hırsızlık olayı ile ilgili yapılan ilginç gözaltı işleminde papağanında nezarete götürülmesinden sonra polis papağana yiyecek vererek cam ile çevrili gözaltı bölmesinde tuttu.

Hollanda’da papağan gözaltına alındı

TANIK SIFATIYLA ALINDI

Lahey Polis Merkezi papağanın fotoğrafını çekerek sosyal medya hesaplarından Papağan’ın gözaltı işlemi sırasında tanık sıfatıyla alındığı’ bilgisine yer verildi. Mizah amaçlı yapılan paylaşıma tüm dünya kamuoyundan ilgi de yoğun oldu.

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