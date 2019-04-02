Hollanda'da PKK'lı terörist gözaltına alındı

Hollanda Savcılığı, YPG/PKK üyesi bir teröristin gözaltına alındığını bildirdi.

Asırlardır fikirleriyle var olan, düşünceleriyle insanlığı etkileyen filozofların birçoğunun özel hayatı, kişisel özellikleri ilginç anekdotlarla dolu. Bazılarına rahatlıkla “kaçık” diyebiliriz.

Kuzey Makedonya’da küçük bir uçak Solunska Glava bölgesinde düştü. Uçaktaki 4 kişi hayatını kaybetti.

Belçika’nın başkenti Brüksel’de çocuklarını okula götürürken bıçaklı saldırıya uğrayan başörtülü bir kadın ağır yaralandı.

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Eski eşi ile kocasına kurşun yağdırdı

Kahramanmaraş’ta bir kadın, eski eşinin silahlı saldırısında ağır yaralanırken, kocası da saldırıyı hafif yaralı olarak atlattı.