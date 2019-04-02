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Hollanda'da PKK'lı terörist gözaltına alındı

Hollanda Savcılığı, YPG/PKK üyesi bir teröristin gözaltına alındığını bildirdi.

AA | 02.04.2019 - 22:14..
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Savcılıktan yapılan açıklamada, YPG/PKK'lı 24 yaşındaki teröristin Suriye'de silahlı mücadeleye katıldığı gerekçesiyle geçen hafta Amsterdam Schiphol Havalimanı'nda gözaltına alındığı belirtildi.

Açıklamada, aralık 2016'da Fransa üzerinden Suriye'ye geçtiği belirtilen terör örgütü üyesinin, Hollanda'nın Lahey kentinde yaşadığı ve bir süredir takip edildiği kaydedildi.

HOLLANDA TELEVİZYONUNA KONUŞMUŞTU

Savcılık açıklamasında, terör örgütü üyesinin, Hollanda'da 22 Eylül 2017'de yayımlanan televizyon programı EenVandaag'a Suriye'deyken yüzü kapalı şekilde röportaj veren kişi olduğu belirtildi.

Terör örgütü üyesinin söz konusu röportajda, Suriye'nin Rakka kentinde YPG/PKK tarafında DEAŞ'a karşı mücadele ettiğini söylediği aktarıldı.

Bir ay önce Hollanda'ya döndüğü kaydedilen terör örgütü üyesinin, bugün yargılama öncesi gözaltı kararının iki hafta uzatıldığı açıklandı.

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