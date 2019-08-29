Hollanda'da 'sağlıklı yasal esrar üretimi' yapılacak

Hollanda'da şu an coffeeshoplarda satılan esrar, yasa dışı yollardan üretiliyor.

Esrar satışı yapan kafelerde ilk "yasal esrar" 2021 yılından itibaren satılmaya başlanacak.

Hükümete bağlı olarak çalışan Deneme Amaçlı Esrar Üretimi Komisyonu Başkanı Prof. André Knottnerus'un verdiği bilgiye göre, projeye 23 belediye başvurdu.

10 KENT BELİRLENDİ

Komisyon, esrar satılan kafeler konusundaki denetimler ve bulundukları bölgeleri de dikkate alarak 10 kent belirledi. Komisyon, yasal esrar üretimi konusunda Arnhem, Almere, Breda, Groningen, Heerlen, Hellevoetsluis, Maastricht, Nijmegen, Tilburg ve Zaanstad belediyelerini seçti.

BBC Türkçe'nin haberine göre birçoğu, sınır bölgelerinde bulunan bu bediyeler, Hollanda'da esrar satışının yasal olduğu ve coffeeshop adı verilen kafelerin yaklaşık yüzde 15'ini oluşturan 79 işletmeye esrar temin edecek.

Bir grup belediye de, "kontrol" amaçlı çalışacak. Bunlar esrar üretimine katılmayacak ancak projenin işleyişini takip edecek.

Proje kapsamında, 4 yıl boyunca devlet tarafından esrar satılan kafelere yasal teslimat yapılacak.