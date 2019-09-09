Hollanda’da saldırı: 3 ölü, 1 yaralı

Hollanda’nın Dordrecht kentinde silahlı saldırı meydana geldi.

Şüpheli hakkında veya saldırıyı gerçekleştirme nedeni hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.

Yerel polise göre, olayda 3 kişi öldü, bir kişi de ağır yaralandı. Yerel basına göre, silahlı saldırı bir evde gerçekleşti. Polis olayın terörle ilgisi olmadığını ancak bunun henüz doğrulanmadığını söyledi.

15 POLİS ARACI VE 2 AMBULANS GELDİ

Bölgede yaşayan bir kişi sosyal medya hesabından olay yerine 15 polis arabası ve 2 ambulansın geldiğini yazdı. Polis ve acil servis ekipleri Sterrenburg semtine gelirken, yakındaki sokakların kapatıldığı bildirildi.

Belediye Başkanı Wouter Kolff, olay yerine hareket ettiğini belirten bir Tweet attı.

Dordrecht, Hollanda’nın batısında, Güney Hollanda eyaletinde yer almakta.



