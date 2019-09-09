taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7534
Euro
6.359
Altın
1499.75
Borsa
100604.99
Gram Altın
277.538

Hollanda’da saldırı: 3 ölü, 1 yaralı

Yaşanan silahlı saldırıda 3 kişi öldü, 1 kişi de de ağır yaralandı. Yerel makamların verdiği ilk bilgiye göre, olayın terör bağlantısı yok.

İHA | 09.09.2019 - 22:10..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Hollanda’nın Dordrecht kentinde silahlı saldırı meydana geldi.

Şüpheli hakkında veya saldırıyı gerçekleştirme nedeni hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.

Yerel polise göre, olayda 3 kişi öldü, bir kişi de ağır yaralandı. Yerel basına göre, silahlı saldırı bir evde gerçekleşti. Polis olayın terörle ilgisi olmadığını ancak bunun henüz doğrulanmadığını söyledi.

15 POLİS ARACI VE 2 AMBULANS GELDİ

Bölgede yaşayan bir kişi sosyal medya hesabından olay yerine 15 polis arabası ve 2 ambulansın geldiğini yazdı. Polis ve acil servis ekipleri Sterrenburg semtine gelirken, yakındaki sokakların kapatıldığı bildirildi.

Belediye Başkanı Wouter Kolff, olay yerine hareket ettiğini belirten bir Tweet attı.
Dordrecht, Hollanda’nın batısında, Güney Hollanda eyaletinde yer almakta.

Hollanda’da saldırı: 3 ölü, 1 yaralı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İstiklal Caddesi'ndeki dehşetin görüntüleri ortaya çıktı

İstiklal Caddesi'ndeki dehşetin görüntüleri ortaya çıktı

680
Erdoğan, CHP'nin kalesi Kadıköy'de

Erdoğan, CHP'nin kalesi Kadıköy'de

205
Hatay Emniyet Müdürü trafik kazası geçirdi

Hatay Emniyet Müdürü trafik kazası geçirdi

131
Tarkan, bebeği Liya'nın hesabına 1 milyon lira yatırdı

Tarkan, bebeği Liya'nın hesabına 1 milyon lira yatırdı

245
Halit Ayar'ın katilinin ilk ifadesi

Halit Ayar'ın katilinin ilk ifadesi

769
Davutoğlu ile Babacan'ın çalışmaları Arınç'a soruldu

Davutoğlu ile Babacan'ın çalışmaları Arınç'a soruldu

290
CHP'li belediye başkanları WhatsApp grubu kurdu

CHP'li belediye başkanları WhatsApp grubu kurdu

210
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir